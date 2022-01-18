У Швеції почали розслідування через польоти невідомих дронів над АЕС

Служба безпеки Швеції почала розслідування у зв’язку з появою невідомих дронів над територією трьох атомних електростанцій. Служба повідомила про це 17 січня, пишуть західні новинні агенції.

Безпілотні літальні апарати помітили над атомними електростанціями Форсмарк, Оскарсхамн і Рінгхальс.

14 січня поліція Швеції направила патрульні машини і вертольоти на атомну електростанцію у Форсмарку для пошуку безпілотника, але не змогла впіймати літальний апарат. Поліція заявила, що дрон був досить великим і впевнено рухався за умов сильного вітру. Його спробували перехопити гелікоптером, але втратили з уваги.

В інцидентах з дронами влада Швеції вбачає загрозу національній безпеці і припускає, що вони можуть бути пов’язані між собою.

Інциденти сталися після того, як влада Швеції оголосила, що країна змушена підвищити свою військову готовність через посилену активність Росії в Балтійському морі, яка «відхиляється від нормальної картини».

«Ми вирішили перемістити наші війська. Це не обов’язково означає посилення загрози, але ми хочемо бути готовими до ситуації, що склалася», – сказав керівник операцій збройних сил Швеції Лейф Майкл Классон агентству Associated Press 14 січня.

Швеція, яка не входить до НАТО, зокрема, помітила низку десантних кораблів північного флоту Росії, які заходили в Балтійське море.

Классон заявив, що деякі заходи, вжиті шведськими військовими, будуть помітними, а інші – ні.

«Ми будемо діяти в різних місцях у Швеції, по-різному», – сказав він, додавши, що видимими будуть дії на стратегічно важливому острові Готланд у Балтійському морі, розташованому приблизно за 300 кілометрів від російської Калінінградської області.