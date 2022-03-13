Російська ППО збила свій безпілотник – Залужний

Російська система ППО помилково збила на Харківському напрямку свій безпілотник-розвідник, а, щоб приховати це, керівництву російські військові доповіли про нібито знищення «Байрактара» Збройних сил України, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Сьогодні о 9:32 в районі Веселого Харківської області підрозділом протиповітряної оборони 6 Армії ЗС РФ із ЗРК «ТОР» на висоті 3200м було збито російський БПЛА, який висувався для проведення розвідки на Харківському напрямку. При цьому, російські військовослужбовці ППО доповіли керівництву про знищення БПЛА «Байрактар» наших Збройних сил. Результати розслідування причин зникнення БПЛА ЗС РФ довели факт його збиття власним ЗРК ППО, проте командування армії вирішило приховати цю інформацію. Ось так воює «друга за потужністю армія світу», – написав Залужний у фейсбуці.

Він додав, що Україна зруйнувала міф про «непереможність» російської армії.

«Вони розраховували завоювати нас за 48 годин. Максимум на 3 доби були розраховані запаси їжі, палива, боєприпасів. Але ми зупинили їх і зірвали загарбницькі плани. Противник несе серйозні втрати в особовому складі і техніці. Ця війна доводить, як далеко ми просунулися вперед за останні роки. Сьогодні армія РФ за рівнем професійності – це ми зразка початку 2014-го», – додав головнокомандувач ЗСУ.

У російському Міноборони цей випадок не коментували.

У Генштабі Збройних сил України, станом на ранок 13 березня повідомляли, що на 18-й день повномасштабного російського вторгнення армія РФ втратила, зокрема, понад 12 тисяч особового складу, 374 танки, 1 226 бойових броньованих машин, 72 літаки, 86 гелікоптерів.

За оцінками американських спецслужб, що були опубліковані 8 березня, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.