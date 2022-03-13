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У ЗСУ повідомили, що збили російський бомбардувальник

Збитий літак російських військових типу Су (фото ілюстраційне)

При авіаційному нальоті на Чернігів 13 березня був збитий літак російських військових типу Су, повідомило оперативне командування «Північ».

«Підтвердження у вигляді фото трохи згодом, адже збитий ворожий бомбардувальник впав в лісосмузі, куди зараз дістатися небезпечно. Але яскраве полум’я з-за обрію говорить про те, що ще один російський літак пішов слідом за кораблем», – йдеться в повідомленні ОК «Північ» у фейсбуці.

У Генштабі Збройних сил України, станом на ранок 13 березня повідомляли, що на 18-й день повномасштабного російського вторгнення армія РФ втратила, зокрема, понад 12 тисяч особового складу, 374 танки, 1 226 бойових броньованих машин, 72 літаки, 86 гелікоптерів.

За оцінками американських спецслужб, що були опубліковані 8 березня, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

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