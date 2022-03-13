У ЗСУ повідомили, що збили російський бомбардувальник

При авіаційному нальоті на Чернігів 13 березня був збитий літак російських військових типу Су, повідомило оперативне командування «Північ».

«Підтвердження у вигляді фото трохи згодом, адже збитий ворожий бомбардувальник впав в лісосмузі, куди зараз дістатися небезпечно. Але яскраве полум’я з-за обрію говорить про те, що ще один російський літак пішов слідом за кораблем», – йдеться в повідомленні ОК «Північ» у фейсбуці.

У Генштабі Збройних сил України, станом на ранок 13 березня повідомляли, що на 18-й день повномасштабного російського вторгнення армія РФ втратила, зокрема, понад 12 тисяч особового складу, 374 танки, 1 226 бойових броньованих машин, 72 літаки, 86 гелікоптерів.

За оцінками американських спецслужб, що були опубліковані 8 березня, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.