Зеленський завтра зустрінеться із керівництвом ЄС – речник

Президент України Володимир Зеленський завтра проведе зустріч із керівництвом Європейського союзу.

«Завтра...десь упродовж дня президент України зустрінеться з Урсулою фон дер Ляєн», – сказав прессекретар президента Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.

За його словаами, пріоритетом в обговоренні для України буде озброєння.

«Ми вже не кажемо: летальна чи нелетальна. Ми кажемо: важка зброя. Лише така може переломити перебіг війни», – сказав він.

Щодо зустрічі Зеленського із головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем Никифоров не уточнив.

Речник Єврокомісії днями заявив, що до Києва цього тижня приїдуть президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

1 квітня Київ відвідала голова Європарламенту Роберта Мецола. Вона зустрілася з представниками влади України, зокрема з президентом Володимиром Зеленським, і виступила у Верховній Раді.