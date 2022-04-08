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Чернігів. Наслідки обстрілу російською армією (фотосвідчення)

Чернігів – одне із найстаріших міст України, яке понад місяць перебувало в оточені російських військ і потерпало від обстрілів. Яка ситуація у Чернігові зараз, коли російських окупантів вигнали з території Чернігівської області?

Протягом 40 днів російська армія завдавала по Чернігову ракетних, бомбових і артилерійських ударів. Як наслідок – зруйновано 70% міста, повідомляє міська влада.

Деталі дивіться у фоторепортажі кореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка
Доброволець територіальної оборони України оглядає уламки російського літака Су-34 серед житлових районів Чернігова, 6 квітня 2022 року
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Доброволець територіальної оборони України оглядає уламки російського літака Су-34 серед житлових районів Чернігова, 6 квітня 2022 року
Доброволець територіальної оборони тримає уламок російського винищувача Су-34, збитого українськими ППО,&nbsp;6 квітня 2022 року
2 Доброволець територіальної оборони тримає уламок російського винищувача Су-34, збитого українськими ППО, 6 квітня 2022 року
Дитяча іграшка на руїнах будинку в Чернігові, 6 квітня 2022 року
3 Дитяча іграшка на руїнах будинку в Чернігові, 6 квітня 2022 року
Собака стоїть на руїнах житлового будинку, зруйнованого російськими авіаударами по приватному сектору в Чернігові, 6 квітня 2022 року
4 Собака стоїть на руїнах житлового будинку, зруйнованого російськими авіаударами по приватному сектору в Чернігові, 6 квітня 2022 року
Місцева мешканка&nbsp;Людмила намагається хоч трохи прибрати біля свого будинку, якому пощастило вціліти. 6 квітня 2022 року
5 Місцева мешканка Людмила намагається хоч трохи прибрати біля свого будинку, якому пощастило вціліти. 6 квітня 2022 року
Чоловік їде повз зруйновані російськими обстрілами будинки. Чернігів, 6 квітня 2022 року
6 Чоловік їде повз зруйновані російськими обстрілами будинки. Чернігів, 6 квітня 2022 року
Жінка плаче на вулиці зруйнованого міста. Чернігів, 6 квітня 2022 року
7 Жінка плаче на вулиці зруйнованого міста. Чернігів, 6 квітня 2022 року
Пошкоджені приватні&nbsp; будинки та вирва від авіабомби. Чернігів.6 квітня 2022 року&nbsp;
8 Пошкоджені приватні  будинки та вирва від авіабомби. Чернігів.6 квітня 2022 року 
Чоловік плаче на своїй знищеній російськими артилерійськими і авіаударами вулиці. Чернігів, 6 квітня 2022 року
9 Чоловік плаче на своїй знищеній російськими артилерійськими і авіаударами вулиці. Чернігів, 6 квітня 2022 року
Прибирання уламків у житловому районі Чернігова, пошкодженому російськими&nbsp; авіаударами, 6 квітня 2022 року
10 Прибирання уламків у житловому районі Чернігова, пошкодженому російськими  авіаударами, 6 квітня 2022 року
Чоловік у своїй знищеній обстрілами російської армії квартирі. Чернігів, 6 квітня 2022 року
11 Чоловік у своїй знищеній обстрілами російської армії квартирі. Чернігів, 6 квітня 2022 року
Житлова багатоповерхівка, яка зазнала авіаудару російських військ у березні. Чернігів, 6 квітня 2022 року
12 Житлова багатоповерхівка, яка зазнала авіаудару російських військ у березні. Чернігів, 6 квітня 2022 року
Віруючий прибирає уламки всередині храму Святителя Феодосія (УПЦ Московського патріархату). Церква зазнала пошкоджень через російські обстріли. Чернігів, 6 квітня 2022 року
13 Віруючий прибирає уламки всередині храму Святителя Феодосія (УПЦ Московського патріархату). Церква зазнала пошкоджень через російські обстріли. Чернігів, 6 квітня 2022 року
Спалений під час обстрілу церкви російськими військами&nbsp;православний хрест. Чернігів, 6 квітня 2022 року
14 Спалений під час обстрілу церкви російськими військами православний хрест. Чернігів, 6 квітня 2022 року
Спалена під час обстрілу церкви російськими військами&nbsp;православна ікона. Чернігів, 6 квітня 2022 року
15 Спалена під час обстрілу церкви російськими військами православна ікона. Чернігів, 6 квітня 2022 року
Храм Святителя Феодосія (УПЦ Московського патріархату) зазнав пошкоджень. Через обстріли російської армії згоріли куполи і вигорів внутрішній простір храму. Чернігів, 6 квітня 2022 року
16 Храм Святителя Феодосія (УПЦ Московського патріархату) зазнав пошкоджень. Через обстріли російської армії згоріли куполи і вигорів внутрішній простір храму. Чернігів, 6 квітня 2022 року
Пошкоджені обстрілами могили українських воїнів, загиблих під час операції Об&rsquo;єднаних сил на сході країни. Чернігів, 6 квітня 2022 року
17 Пошкоджені обстрілами могили українських воїнів, загиблих під час операції Об’єднаних сил на сході країни. Чернігів, 6 квітня 2022 року
Пошкоджені обстрілами прапори і обеліски українських воїнів, загиблих під час операції Об&rsquo;єднаних сил на сході країни. Чернігів, 6 квітня 2022 року
18 Пошкоджені обстрілами прапори і обеліски українських воїнів, загиблих під час операції Об’єднаних сил на сході країни. Чернігів, 6 квітня 2022 року
Зруйнований від російського авіаудару готель &laquo;Україна&raquo; у Чернігові, фото від 6 квітня 2022 року
19 Зруйнований від російського авіаудару готель «Україна» у Чернігові, фото від 6 квітня 2022 року
Кіт їсть біля вирви від російської авіабомби в селі Новосілки, що неподалік Чернігова, 6 квітня 2022 року
20 Кіт їсть біля вирви від російської авіабомби в селі Новосілки, що неподалік Чернігова, 6 квітня 2022 року
Знищені російськими обстрілами будинки в селі Новосілки біля Чернігова. 6 квітня 2022 року
21 Знищені російськими обстрілами будинки в селі Новосілки біля Чернігова. 6 квітня 2022 року
Місцева жителька Марія у своєму зруйнованому російськими обстрілами та авіаударами будинку в Чернігові, 6 квітня 2022 року
22 Місцева жителька Марія у своєму зруйнованому російськими обстрілами та авіаударами будинку в Чернігові, 6 квітня 2022 року
Все, що залишилося від будинку жительки Чернігова Марії. Понад місяць російська армія щоденно обстрілювала і бомбила місто. 6 квітня 2022 року
23 Все, що залишилося від будинку жительки Чернігова Марії. Понад місяць російська армія щоденно обстрілювала і бомбила місто. 6 квітня 2022 року
Кіт на руїнах будинку, які залишилися після російських обстрілів Чернігова. 6 квітня 2022 року
24 Кіт на руїнах будинку, які залишилися після російських обстрілів Чернігова. 6 квітня 2022 року
Прапор України знищений артобстрілами російської армії. Чернігів, 6 квітня 2022 року
25 Прапор України знищений артобстрілами російської армії. Чернігів, 6 квітня 2022 року
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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