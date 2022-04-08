Чернігів. Наслідки обстрілу російською армією (фотосвідчення)

Чернігів – одне із найстаріших міст України, яке понад місяць перебувало в оточені російських військ і потерпало від обстрілів. Яка ситуація у Чернігові зараз, коли російських окупантів вигнали з території Чернігівської області?



Протягом 40 днів російська армія завдавала по Чернігову ракетних, бомбових і артилерійських ударів. Як наслідок – зруйновано 70% міста, повідомляє міська влада.



Деталі дивіться у фоторепортажі кореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка