Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Абрамович, ймовірно, був у Києві задля відновлення переговорів – ЗМІ

Роман Абрамович виступає «посередником» між делегаціями Росії та України

Російський олігарх Роман Абрамович, ймовірно, відвідав Київ, щоб обговорити можливість відновлення переговорного процесу між Росією та Україною повідомляє американське видання Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

За даними видання, Абрамович зустрівся з українськими переговорниками, щоб обговорити шляхи відновлення переговорів, які зайшли в глухий кут після виявленнязвірств російських військових в Україні.

Представник Абрамовича сказав Bloomberg, що бізнесмена немає в Києві та відмовився від подальших коментарів. Українська сторона також не підтвердила цю інформацію.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю розповів, що йому представили Абрамовича як «ту сторону росіян, які за дипломатичний пошук розв'язання питань та зупинку війни». Але, як зауважив Зеленський, ніхто не може гарантувати, що це правда і не якась «гра».

Роман Абрамович виступає «посередником» між делегаціями Росії та України на переговорах, пояснили в Офісі президента.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG