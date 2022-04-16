Абрамович, ймовірно, був у Києві задля відновлення переговорів – ЗМІ

Російський олігарх Роман Абрамович, ймовірно, відвідав Київ, щоб обговорити можливість відновлення переговорного процесу між Росією та Україною повідомляє американське видання Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

За даними видання, Абрамович зустрівся з українськими переговорниками, щоб обговорити шляхи відновлення переговорів, які зайшли в глухий кут після виявленнязвірств російських військових в Україні.



Представник Абрамовича сказав Bloomberg, що бізнесмена немає в Києві та відмовився від подальших коментарів. Українська сторона також не підтвердила цю інформацію.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю розповів, що йому представили Абрамовича як «ту сторону росіян, які за дипломатичний пошук розв'язання питань та зупинку війни». Але, як зауважив Зеленський, ніхто не може гарантувати, що це правда і не якась «гра».

Роман Абрамович виступає «посередником» між делегаціями Росії та України на переговорах, пояснили в Офісі президента.