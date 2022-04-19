- Авіабомби по заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Там є цивільні
Командир полку «Азов», який уже півтора місяці обороняється в заблокованому Маріуполі, Денис Прокопенко записав відеозвернення до світових лідерів. Він закликав їх організувати гуманітарний коридор для вивезення цивільних і поранених, які перебувають на заводі «Азовсталь» у Маріуполі, а також для вивезення тіл загиблих.
За словами Прокопенка, російські окупаційні війська, знаючи, що на «Азовсталі» переховуються цивільні, свідомо скидають на завод авіаційні протибункерні бомби, обстрілюють комбінат ракетами та всіма наявними артилерійськими засобами, зокрема і з кораблів.
За повідомленням бізнесмена Сергія Тарути, російські війська скинули бомбу на лікарню поряд із заводом. Під завалами можуть бути понад 300 цивільних, включно з дітьми. Офіційно цю інформацію не підтверджено.
- Шойгу знову з'явився і звітує. Де був?
Міністр оборони Росії Серій Шойгу заявив, що Росія «послідовно виконує план визволення» так званих «ДНР» та «ЛНР». А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю виданню India Today сказав, що сьогодні Росія «розпочала другу фазу» війни в Україні. За повідомленням Генштабу, ЗСУ відбивають атаку російських військ на Сході України.
- Провокація: «Градами» по місту і звинуватити ЗСУ
Російські окупаційні війська готують провокацію в Херсоні: розвертають «Гради», щоб вдарити по місту та звинуватити в цьому Збройні сили України. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
Напередодні мер Херсона Ігор Колихаєв звернувся до центральної влади за поясненнями, як місцевій владі працювати в умовах окупації.
Про ситуацію в місті поговоримо із самим Колихаєвим в ефірі Свобода LIVE на @Радіо Свобода
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.
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