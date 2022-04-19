Авіабомби по заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Там є цивільні

Командир полку «Азов», який уже півтора місяці обороняється в заблокованому Маріуполі, Денис Прокопенко записав відеозвернення до світових лідерів. Він закликав їх організувати гуманітарний коридор для вивезення цивільних і поранених, які перебувають на заводі «Азовсталь» у Маріуполі, а також для вивезення тіл загиблих.

За словами Прокопенка, російські окупаційні війська, знаючи, що на «Азовсталі» переховуються цивільні, свідомо скидають на завод авіаційні протибункерні бомби, обстрілюють комбінат ракетами та всіма наявними артилерійськими засобами, зокрема і з кораблів.

За повідомленням бізнесмена Сергія Тарути, російські війська скинули бомбу на лікарню поряд із заводом. Під завалами можуть бути понад 300 цивільних, включно з дітьми. Офіційно цю інформацію не підтверджено.

Шойгу знову з'явився і звітує. Де був?

Міністр оборони Росії Серій Шойгу заявив, що Росія «послідовно виконує план визволення» так званих «ДНР» та «ЛНР». А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю виданню India Today сказав, що сьогодні Росія «розпочала другу фазу» війни в Україні. За повідомленням Генштабу, ЗСУ відбивають атаку російських військ на Сході України.

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Російські окупаційні війська готують провокацію в Херсоні: розвертають «Гради», щоб вдарити по місту та звинуватити в цьому Збройні сили України. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Напередодні мер Херсона Ігор Колихаєв звернувся до центральної влади за поясненнями, як місцевій владі працювати в умовах окупації.

Про ситуацію в місті поговоримо із самим Колихаєвим в ефірі Свобода LIVE на @Радіо Свобода