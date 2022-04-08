Опозиція у Греції засудила включення бійців «Азову» у промову Зеленського

Лідер опозиційної партії «Сіріза» у грецькому парламенті Алексіс Ципрас назвав «Азов» неонацистським формуванням та розкритикував факт звернення добровольців до парламенту Греції.

Водночас уряд Греції заявив, що включення в промову президента України Володимира Зеленського перед грецьким парламентом повідомлень членів батальйону «Азов» було недоречним, але використати цю помилку для виправдання російського вторгнення – обурливо.

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас повідомив, що уряд країни звернеться до Міжнародного кримінального суду з проханням розслідувати можливі військові злочини, скоєні в Маріуполі, який заблокований російськими військами. Міністр закликав країни НАТО зробити все можливе, щоб допомогти Україні захистити також Одесу, яка вже зазнавала бомбардувань. Сам Дендіас днями сам побував в Одесі.

Зеленський виступив із відеозверненням перед парламентом Греції 7 квітня. Президент попросив допомогти з організацією гуманітарної місії у Маріуполі, де мешкає велика грецька громада.

Разом із виступом Зеленського було показано звернення двох добровольців «Азова» грецького походження, що захищають Маріуполь. Вони російською звернулися до співвітчизників по допомогу.

«Азов» – формування у складі Національної гвардії України, основу якого склала ультраправа група добровольців. Раніше відома як батальйон «Азов», група сповідує радикальну націоналістичну ідеологію, яку правоохоронні органи США пов’язують з неонацистським екстремізмом. Але прихильники бачать в «Азові» патріотичну та ефективну частину оборонних сил країни».