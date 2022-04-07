Зеленський закликав Грецію «використати вплив» для порятунку Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський закликав Грецію використати її вплив і можливості як члена Європейського союзу «для організації порятунку Маріуполя». Про це голова держави заявив під час звернення до парламенту Греції 7 квітня.

«Я закликаю вас зробити більше для того, щоб Росія почала шукати мир і відмовилася навіть від мрій про підкорення України. Бо ця війна, яку Росія розпочала проти нас, насправді знищує все, що українці та греки створили разом за довгий час. Що залишиться після російської артилерії та російських авіабомб? Я вам скажу: вони знищать всю нашу спільну історію, нашу спільну спадщину», – сказав президент, додавши, що Маріуполь був домом для великої грецької громади, яка є однією з найбільших у світі.

«Місто потребує гуманітарної допомоги! Місто потребує порятунку звідти людей – вцілілих і поранених. Росія блокує Маріуполь із початку березня, на землі блокує й на морі. Не пропускає туди навіть елементарні гуманітарні вантажі. Я впевнений, що сила Греції може допомогти реалізувати цю місію. Рахунок іде на дні», – додав Зеленський.

За словами президента, у колись півмільйонному Маріуполі досі залишаються близько ста тисяч людей, але немає «фактично жодної неушкодженої будівлі, абсолютна більшість будівель у місті повністю зруйнована».

6 квітня Маріупольська міська рада повідомила, що після міжнародного розголосу подій у Бучі, у Маріуполі Росія запустила в роботу мобільні крематорії, де спалюють тіла загиблих внаслідок російського вторгнення містян.

«З огляду на розміри міста, катастрофічні руйнування, тривалість блокади та жорсткий спротив, жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців. Саме тому Росія не поспішає давати зелене світло місії Туреччини та іншим ініціативам з порятунку та повної евакуації Маріуполя», – наголосили у міськраді.

З огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити цю інформацію.

Напередодні Служба безпеки України повідомила, що Росія готує «масштабну провокацію» в Маріуполі, щоб звинуватити Україну.

Для цього, за її даними, планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих росіянами, та представити їх як масових жертв українських військ.

Ситуація у Маріуполі Донецької області залишається однією з найскладніших. Місто перебуває під постійними ударами російської авіації без тепла, питної води, зв’язку та елементарних засобів для існування.