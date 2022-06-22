Путін став політиком із найнижчим рейтингом сприйняття у світі – опитування

Соціологічне опитування дослідницького центру Pew Research у 18 країнах від Польщі до Австралії показало, що лише 9% респондентів ставляться до президента Росії Володимира Путіна схвально, тоді як 90% висловили повне неприйняття його політики.

Це найбільше падіння міжнародної підтримки Путіна за двадцять років опитувань. У Росії суспільна думка не досліджувалася.

Так, у США позитивно оцінюють Путіна лише 6% опитаних, тоді як 77% – вкрай негативно. У Німеччині 14 та 85 відсотків відповідно.

Впав і рейтинг Росії загалом: 85% опитаних заявили про своє негативне ставлення до цієї країни. Особливо яскраво антиросійські настрої зафіксовані у Польщі: там про негативне чи вкрай негативне ставлення до Росії заявили 97% опитаних.

Негативно щодо Росії налаштовані 92% американців (69% – вкрай негативно).

В Італії рівень довіри до Росії впав із 48 відсотків у 2020 році до 14% цьогоріч.

Найменш негативно налаштованою до Росії виявилася Малайзія – лише половина учасників дослідження.

Дослідники також оцінили рівень довіри до президента США Джо Байдена. У Німеччині його політику схвалюють 64% населення проти 78% минулого року. Поза тим, у всіх країнах-учасницях дослідження, за винятком Ізраїлю, нинішній рівень підтримки Байдена продовжує залишатися вищим, ніж підтримка попереднього президента США Дональда Трампа у роки його правління.

З європейських лідерів 62% опитаних схвалюють діяльність президента Франції Емманюеля Макрона та 59% – канцлера Німеччини Олафа Шольца, хоча він менш популярний, ніж його попередниця Ангела Меркель. Китайського лідера Сі Цзіньпіна позитивно оцінюють лише 18%.