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«Моя данина пам'яті жертвам цієї війни» – художник-урбаніст з Італії TVboy (фотогалерея)

Художник-урбаніст з Італії TVboy намалював серію муралів, із посланнями надії, миру та свободи у Бучі та Ірпені – містами, у яких російська армія вчинила воєнні злочини проти цивільних у перші місяці широкомасштабного вторгнення Росії в Україну

Італійський вуличний художник-урбаніст TVboy розповів агенції Reuters, що під час організованого гуманітарною організацією тижневого відвідування України взяв участь у проєкті «Ukraine Street Art», малюючи мурали на пошкоджених обстрілами будівлях та пунктах надання гуманітарної допомоги.

На своїй сторінці в Інтернеті https://www.tvboy.it/ TVboy написав, що своїми муралами він хотів віддати належне хоробрості українського народу.

«Як данину пам’яті жертвам цієї війни я хотів залишити знак мого проходу вулицями Києва, Бучі та Ірпеня, міст, уражених російськими нападами. Послання, яке міститься в кожному творі мистецтва, – це повідомлення про відродження та надію, бажання, щоб війна якнайшвидше припинилася».

Ті, хто бачив твори Vboy. кажуть, що його малюнки піднімають настрій, але водночас нагадують про війну, яка триває, головні битви якої зараз точаться за сотні кілометрів на схід від Києва.

Буча та Ірпінь, міста під Києвом, стали символом воєнних злочинів російської армії, зокрема катувань та розстрілів цивільних.

Після того, як ЗСУ завдали російським підрозділам значних втрат і витіснили їх із Київщини, були виявлені масові поховання..

4-річна Анастасія біля вогнища разом із хлопчиком &ndash; витвором мистецтва відомого вуличного художника Tvboy у центрі Бучі. Україна, 29 січня 2023 року.
1 4-річна Анастасія біля вогнища разом із хлопчиком – витвором мистецтва відомого вуличного художника Tvboy у центрі Бучі. Україна, 29 січня 2023 року.
Реальні чоловік із дитиною дивляться на намальований вуличним художником Tvboy образ на стіні &laquo;пункту незламності&raquo; в місті Буча, 29 січня 2023 року.
2 Реальні чоловік із дитиною дивляться на намальований вуличним художником Tvboy образ на стіні «пункту незламності» в місті Буча, 29 січня 2023 року.
Бабуся, яка зшиває прапори України та ЄС, зображена вуличним художником Tvboy на стіні &laquo;пункту незламності&raquo; у Бучі, що поблизу Києва, 29 січня 2023 року.
3 Бабуся, яка зшиває прапори України та ЄС, зображена вуличним художником Tvboy на стіні «пункту незламності» у Бучі, що поблизу Києва, 29 січня 2023 року.
Чоловік фотографує малюнок відомого вуличного художника Tvboy на стіні будівлі у центрі Бучі, 29 січня 2023 року.
4 Чоловік фотографує малюнок відомого вуличного художника Tvboy на стіні будівлі у центрі Бучі, 29 січня 2023 року.
Киянин Дмитро Мельник стоїть біля малюнку вуличного художника Tvboy, на якому зображені двоє малих футболістів. Художник створив цей образ на стіні центрального стадіону Ірпіня, що постраждав під час нападу Росії на Україну, 29 січня 2023 року.
5 Киянин Дмитро Мельник стоїть біля малюнку вуличного художника Tvboy, на якому зображені двоє малих футболістів. Художник створив цей образ на стіні центрального стадіону Ірпіня, що постраждав під час нападу Росії на Україну, 29 січня 2023 року.
Жінка з дитиною дивляться на зображення дівчинки, яка малює антивоєнний знак. Цей образ створив вуличний художник Tvboy на стіні ліцею у Бучі. Україна, 29 січня 2023 року.
6 Жінка з дитиною дивляться на зображення дівчинки, яка малює антивоєнний знак. Цей образ створив вуличний художник Tvboy на стіні ліцею у Бучі. Україна, 29 січня 2023 року.
Блакитножовтий голуб на пошкодженій обстрілами стіні. Малюнок відомого вуличного художника Tvboy на Будинку культури в Ірпені, що під Києвом, 29 січня 2023 року.
7 Блакитножовтий голуб на пошкодженій обстрілами стіні. Малюнок відомого вуличного художника Tvboy на Будинку культури в Ірпені, що під Києвом, 29 січня 2023 року.
&laquo;Дівчинка і окупант&raquo; на стіні Будинку культури в Ірпені, що постраждав від широкомасштабного нападу Росії. Перехожі розглядають роботу відомого вуличного художника Tvboy. 29 січня 2023 року.
8 «Дівчинка і окупант» на стіні Будинку культури в Ірпені, що постраждав від широкомасштабного нападу Росії. Перехожі розглядають роботу відомого вуличного художника Tvboy. 29 січня 2023 року.
Люди стоять біля знищеного російського танка, на якому&nbsp;відомий вуличний художник Tvboy намалював ще одного голуба миру у кольорах українського прапора. Дмитрівка, Київщина, 29 січня 2023 року.
9 Люди стоять біля знищеного російського танка, на якому відомий вуличний художник Tvboy намалював ще одного голуба миру у кольорах українського прапора. Дмитрівка, Київщина, 29 січня 2023 року.

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