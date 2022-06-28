У Росії суд заарештував опозиціонера Іллю Яшина на 15 діб

Хамовницький суд столиці Росії Москви заарештував опозиційного політика Іллю Яшина на 15 діб за статтею про непокору співробітникам поліції. Про це політик повідомив у своєму телеграм-каналі.

Яшин – один із найвідоміших російських опозиціонерів, який не залишає Росію і відкрито висловлюється проти повномасштабної війни РФ в Україні. Деталі його затримання й арешту практично повністю повторюють те, що сталося у квітні з політиком Володимиром Кара-Мурзою. Згодом проти Кара-Музи порушили кримінальну справу про фейки про російську армію – він досі перебуває під арештом.

Яшина затримали 27 червня під час прогулянки в парку центрального московського району Хамовники з журналісткою Іриною Баблоян.

«Гуляли з моїм другом Іллею Яшиним у парку, в Хамовниках. Підійшли поліцейські та відвезли Іллю незрозуміло куди», – розповіла Баблоян.

Політика доставили до відділення поліції, де він провів ніч – адвоката Вадима Прохорова до Яшина не допустили, попри наявність посвідчення та ордера.

Пізніше став відомий зміст рапорту поліцейських: вони стверджують, що Яшина затримали для перевірки документів щодо орієнтування, на що він «відповів грубою відмовою у категоричній формі». Також у рапорті йдеться про те, що Яшин штовхав поліцейських і хапав за форму.

Баблоян, яка була поруч із політиком під час затримання, наголосила, що опору він не чинив, а лише спитав причину затримання. При цьому поліцейські не представилися і не згадували жодного орієнтування.

Після ухвалення рішення суду про арешт Яшин опублікував текст свого виступу під час засідання. У ньому він назвав адміністративну справу «гумористичною» і припустив, що це «пролог до майбутньої кримінальної справи».