Росія: опозиціонер Яшин заявив, що покидає пост керівника одного з районів Москви через тиск прокуратури

Опозиційний політик Ілля Яшин заявив, що покидає посаду голови ради депутатів Красносельського муніципального округу Москви. У фейсбуці Яшин пояснив своє рішення відмовою допустити його до виборів у Мосміськдуму, а також заявив про тиск на муніципалітет району, який він очолює.

«Прокуратура трусить бухгалтерію і апарат нескінченними перевірками. Наші співробітники витрачають значну частину робочого часу, щоб відповідати на запити силовиків. Вважаю, що прокуратура виконує політичне замовлення, яке пов’язане з моєю опозиційною діяльністю. Завдання – паралізувати нашу роботу і зруйнувати те, що ми побудували за ці чотири роки», – написав Яшин.

Публічних коментарів органів прокуратури Росії з цього приводу немає.

Яшин зазначив, що написав заяву про складання повноважень голови округу.

«Наприкінці місяця закінчиться моя відпустка, після чого я залишуся рядовим муніципальним депутатом, що працює на громадських засадах», – зазначив політик.

Нового голову муніципалітету Красносельського району обиратимуть 27 липня. За словами Яшина, його команда висуне на цю посаду депутатку Олену Котьоночкіну.

Наприкінці червня Мосвиборчком не допустив Іллю Яшина на довибори в міськдуму Москви через можливий зв’язок з організаціями Олексія Навального, які незадовго до цього були визнані екстремістськими.