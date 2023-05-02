«Захищатимемо кожен клаптик землі»: військові розповіли про оборону Мар’їнки

Поки існують захисні споруди, підвали та можливості обороняти місто Мар’їнку на Донеччині, українські військові «будуть захищати кожен клаптик землі», зазначив в інтерв’ю Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) пресофіцер 112 бригади територіальної оборони ЗСУ Андрій Ковальов.

«Повірте, коли ти знаєш, що дуже часто лінія фронту пересувається на сто, на двісті метрів, коли ти знаєш, що ці сто метрів окроплені кров’ю твоїх друзів, твоїх побратимів, ти ніколи в житті не відступиш, не відійдеш. Тому що ти розумієш, що насправді ось оця повага, ця шана до хлопців і дівчат, які там поклали свої життя, значно більші», – розповів Ковальов.

Також він наголосив, що «як тільки в українських військових з’явиться можливість контратакувати, підрозділи будуть наступати».

Бахмут та Маріїнка наразі залишаються головними гарячими точками на фронті.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута на Донеччині вп’ятеро більше солдатів, аніж Україна.

Спроби захопити Бахмут російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.