Українські військові відбили понад 30 атак російських сил на сході – Генштаб

Українські військові протягом доби відбили понад 30 атак російських сил на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках на сході України, де загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій, повідомив ввечері 1 травня Генеральний штаб Збройних сил України.

У командуванні наголосили, що в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар’їнка.

«На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечине… На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Первомайського Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару по Авдіївці… На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку», – йдеться в повідомленні.

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У Генштабі також згадали про те, що цієї доби Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах України.

«Загалом протягом доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 13 авіаційних ударів і здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені з числа цивільного населення, серед них і діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура», – йдеться в повідомленні.

Ймовірність подальших ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою, наголосили у Генштабі.

Росія активно штурмує Бахмут і населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року, у грудні наступ посилився.

Минулого місяця розвідка Великої Британії заявила, що російські військові активізували танкові атаки навколо міста Мар’їнка, за 20 кілометрів від Донецька, воно стало ще однією «гарячою точкою» на фронті.