Сили оборони відбили понад 20 атак військ РФ на Донбасі – Генштаб

Українські військові відбили понад 20 атак сил РФ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 2 травня.

«Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, наші воїни стійко тримають оборону», – вказано в повідомленні.

За цими даними, «противник завдав трьох ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив близько восьми обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах».

Українські військові нагадують, що ймовірність завдавання силами РФ ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Також у зведенні йдеться, що авіація Сил оборони за добу завдала пʼять ударів по районах зосередження особового складу противника, а українським військовим вдалося збити три БпЛА різних типів.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, 12 районів зосередження живої сили, чотири склади боєприпасів, один засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника», – додають у Генштабі ЗСУ.