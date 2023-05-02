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У ЗСУ відреагували на встановлення РФ чергової дати щодо захоплення Бахмута

Місто Бахмут, яке залишається в епіцентрі бойових дій, 26 квітня 2023 року

У Збройних силах України прокоментували інформацію про встановлення Росією чергової дати захоплення українського міста Бахмут.

«В традиції російських можновладців постійно встановлювати якісь досягнення до певних дат. Щоправда, ці традиції добре міняють сили оборони України, які не дають це зробити. Вони швидко встановлять рекорд Гіннеса з перенесення дат, до яких вони щось мають взяти. До кінця березня вони хотіли взяти весь Донбас. Перші дати щодо Бахмута були в липні 2022 року – він ще досі стоїть», – заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

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Він наголосив, що сили оборони України роблять все, щоб жодна з цих дат не стала реальністю.

«І навпаки – коли прийде для цього час – щоб вони відраховували дати, коли вони і куди добіжать, втікаючи від наших військ», – додав Череватий.

За його словами, в Бахмуті тривають позиційні бої і там, де з’являється можливість, українські військові проводять контратаки.

Напередодні видання РБК-Україна повідомило, що у Кремлі встановили черговий термін повної окупації Бахмута – 9 травня, за такого розвитку подій російський президент Володимир Путін може оголосити на цій «переможній ноті» про закінчення війни.

Росія активно штурмує Бахмут та населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року, у грудні наступ посилився.

Бахмут із висоти пташиного польоту: що залишилося від міста після обстрілів РФ
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Бахмут із висоти пташиного польоту: що залишилося від міста після обстрілів РФ

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