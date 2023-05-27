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Росія відпрацьовує нові технології на фронті

Росія відпрацьовує нові технології на фронті
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Росія відпрацьовує нові технології на фронті

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Від Оріхова до лінії фронту 8 кілометрів – у місті Пологи, за версією deepstatemap, стоїть 503-й мотострілковий полк із Владикавказу. Обстрілюють Оріхів і з Токмака, де облаштувалась 19-та мотострілецька дивізія армії РФ.

Від початку війни місто Оріхів обстрілюють з артилерії та фугасними бомбами. Але більше ніж місяць тому тактика росіян змінилася.

ФАБ-и стали керованими, і тепер місто щодня обстрілюють КАБ-ами – авіаційними бомбами, що коригуються. Такі керовані авіабомби ще називають «розумними бомбами» і про їхню систему управління відомо поки що мало. Українські військові припускають, що ворог відпрацьовує на запорізькому напрямку фронту нову технологію як на полігоні. Або, можливо, припускають, що тут буде контрнаступ.

Автори: Дмитро Євчин, Микита Ісайко, Дмитро Кологривий

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