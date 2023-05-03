ЄС оприлюднив план прискорення виробництва боєприпасів на пів мільярда євро

Європейський союз 3 травня оприлюднив пропозицію, яка передбачає збільшення виробництва боєприпасів у Європі для поповнення вичерпаних на тлі озброєння України запасів. Про це повідомляє агенція France-Presse.

Поданий Єврокомісією проєкт передбачає виділення 500 мільйонів євро з бюджету ЄС. Комісар ЄС із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон сподівається, що ця пропозиція буде затверджена до кінця червня.

«Коли справа доходить до оборони, наша промисловість має перейти до режиму воєнної економіки. Я впевнений, що впродовж 12 місяців ми зможемо збільшити нашу виробничу потужність до мільйона снарядів на рік у Європі. Акт, який ми пропонуємо, є безпрецедентним. Він спрямований на пряму підтримку нашої оборонної промисловості для потреб України та нашої власної безпеки», — сказав єврокомісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон 2 травня.

Україна використовує тисячі снарядів на день і повідомляє, що через брак боєприпасів її військам доводиться обмежувати їхнє використання.