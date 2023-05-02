ЄС оприлюднить план збільшення виробництва снарядів до 1 мільйона на рік – для допомоги Україні

Євросоюз 3 травня оприлюднить план збільшення виробництва артилерійських снарядів до одного мільйона на рік. Про це, як повідомляє агентство France-Presse, офіційні особи обʼєднання заявили 2 травня.

План передбачає використання з цією метою 500 мільйонів євро (550 мільйонів доларів) з бюджету ЄС.

«Коли справа доходить до оборони, наша промисловість має перейти до режиму воєнної економіки. Я впевнений, що впродовж 12 місяців ми зможемо збільшити нашу виробничу потужність до мільйона снарядів на рік у Європі. Акт, який ми пропонуємо, є безпрецедентним. Він спрямований на пряму підтримку нашої оборонної промисловості для потреб України та нашої власної безпеки», — сказав єврокомісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Україна використовує тисячі снарядів на день і повідомляє, що її військам доводиться обмежувати їхнє використання.

ЄС уже пообіцяв витратити 2 мільярди євро на надання Україні одного мільйона артилерійських снарядів упродовж наступного року шляхом перевірки запасів і розміщення спільних замовлень.

Дипломати з деяких країн ЄС висловили сумніви щодо спроможності Європи виробляти достатню кількість боєприпасів, але офіційні особи в Брюсселі наполягають, що мета може бути досягнута.