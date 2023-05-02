Данія надала Україні пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів

Данія надала Україні значний пакет військового обладнання перед очікуваним весняним контрнаступом ЗСУ, повідомляє німецька агенція DPA. За даними міністерства оборони Данії, пакет на суму 1,7 мільярда данських крон (250 мільйонів доларів) включає машини для розмінування та броньовані евакуаційні машини, амуніцію та гроші для закупівлі засобів протиповітряної оборони.

Пакет спрямований на посилення спроможності України здійснити наступ у найближчі місяці, йдеться у заяві міністерства. Це найбільший пакет, наданий Україні Данією після початку війни. Данія постійно підтримує Україну, надаючи військову та фінансову допомогу з моменту повномасштабного вторгнення Кремля в лютому 2022 року.

Данія також планує запропонувати НАТО створити батальйон чисельністю від 700 до 1200 солдатів для захисту країн Балтії з середини 2024 року, повідомив заступник міністра оборони Данії.