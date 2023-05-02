Міноборони працює над призначенням поранених військових на інші посади – Маляр

Міністерство оборони підготувало зміни в законодавстві для призначення поранених військовослужбовців на посади, повідомила заступниця міністра Ганна Маляр 2 травня.

За її словами, повномасштабна війна створила нові виклики, рішення для яких шукають «просто зараз, бо раніше такого досвіду не було».

«Стандартна процедура – призначити пораненого після лікування на посаду, яку той в змозі займати, під час війни стала для бойових командирів непростою. Бо повномасштабна війна диктує свої умови. Вакансій в ЗСУ на сьогодні в десятки разів більше, ніж поранених, які зараз чекають на призначення», – заявила Маляр.

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Як додала урядовиця, це питання вже опрацювала робоча група Міноборони та Збройних Сил України. За підсумками зараз готується відповідне розпорядження головнокомандувача ЗСУ.

«Це повинно вирішити питання тих, хто зараз чекає на призначення», – вважає вона.

Також заступниця міністра анонсує зміни до наказу Міноборони №402 про військово-лікарську експертизу, а також до законодавства.

Минулого тижня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що президент Володимир Зеленський нібито рекомендував головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначати поранених учасників бойових дій на посади в центрах комплектування та соціальної підтримки. Він не уточнив, чи була ця рекомендація обов’язковою до виконання.