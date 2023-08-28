На Заході не вистачає кваліфікованих перекладачів для українських військових – The Financial Times

Нестача перекладачів для навчання українських військових у Німеччині стала основною проблемою. Про це у розмові з The Financial Times повідомив заступник голови навчальної місії ЄС нідерландський генерал Мартін Бонн.

За словами Бонна, Україна та західні союзники часто надають не дуже кваліфікованих перекладачів. Зокрема, проблемою для них став переклад військової лексики, яка не використовується у повсякденному житті.

The Financial Times також звертає увагу на різний склад учнів як за рівнем підготовки, так і за віком. Наприклад, одному військовому 71 рік. Союзники України, які займаються навчанням, припускають, що командири ЗСУ вважають за краще не відривати найбільш кваліфікованих військовослужбовців від виконання завдань на фронті.

Один із співрозмовників видання зазначив, що інструкторам доводиться стикатися з ситуаціями, коли ті з українців, які здобували освіту ще за Радянського Союзу, вважають, що «краще знають» предмет вивчення. Натомість співрозмовники The Financial Times підкреслили високу мотивацію українських військовослужбовців.

До кінця року у Німеччині мають пройти навчання 10 тисяч українських військових. Це частина широкої програми Заходу щодо оснащення українських Збройних сил танками, артилерією та системами протиповітряної оборони. Загалом Київ планує навчити у військових таборах Європи та США понад 60 тисяч людей, пише The Financial Times.