США: поліція затримала підозрюваного у стрільбі у передмісті Чикаго

Поліція затримала підозрюваного у збройному нападі під час параду на честь Дня незалежності в США, 4 липня, у передмісті Чикаго, жертвами якого стали шестеро людей.

Підозрюваному вдалося втекти з місця нападу. Згодом поліція встановила його особу: це Роберт Крімо, йому 22 роки.

Після нетривалих розшуків чоловіка взяли під варту «без інцидентів», повідомив журналістам начальник поліції Гайланд-Парку Лу Джоґменю

Після стрілянини Крімо називали «розшукуваним» у зв’язку зі стріляниною, проте після арешту поліцейські заявили, що вважають його винним.

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Стрілянина відбулася у місті Гайленд-Парк. Це передмістя Чикаго вважається благополучним районом. Стрілянина велася з даху однієї з будівель. На відео потрапили кадри того, як сотні учасників параду біжать, намагаючись сховатись від пострілів.

За останніми даними, госпіталізовано понад 36 постраждалих. Серед поранених є діти. Мотиви нападу поки що не відомі.

Президент США Джо Байден заявив, що «шокований позбавленим сенсу насильством із застосуванням вогнепальної зброї» та пообіцяв боротися з «епідемією збройного насильства».

Останніми роками у містах США регулярно відбуваються масові стрілянини. 24 травня загинули 19 школярів і двоє вчителів початкової школи в техаському місті Ювалді, через 10 днів після того, як в результаті стрілянини в продуктовому магазині в Буффало (штат Нью-Йорк) загинули 10 людей.