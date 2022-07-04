США: щонайменше 6 людей загинули і 24 поранені через стрілянину на параді неподалік Чикаго

Щонайменше шестеро людей загинули, 24 зазнали поранень неподалік Чикаго через стрілянину на параді з нагоди Дня незалежності США.

Озброєна особа відкрила вогонь з даху по вулиці в передмісті Гайленд-парк.

Влада повідомила на пресконференції, що на місці стрілянини виявлено гвинтівку, але підозрюваний ще не затриманий. Поліція заявила, що розшукує чоловіка віком 18-20 років.

Поліція вважає, що стріляв лише один чоловік, і він може і досі бути озброєним та небезпечним.

Повідомляється, що постріли почалися через десять хвилин після того, як о 10-й ранку стартував парад.

Останніми роками у містах США регулярно відбуваються масові стрілянини. 24 травня загинули 19 школярів і двоє вчителів початкової школи в техаському місті Ювалді, через 10 днів після того, як в результаті стрілянини в продуктовому магазині в Буффало (штат Нью-Йорк) загинули 10 людей.