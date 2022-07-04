Стрілянина в Копенгагені: загинули двоє датчан і громадянин Росії

Стрілець, який відкрив вогонь у торговому центрі в Копенгагені, швидше за все, діяв сам і вибирав жертв навмання, повідомляє поліція Данії 4 липня.

Як заявив головний інспектор поліції Копенгагена Сорен Томассен, слідчі не вважають, що напад напередодні був пов’язаний з тероризмом.

За словами Томассена, загинули троє людей – двоє датчан і один громадянин Росії. Ще двоє датчан і двоє шведів госпіталізовані з серйозними травмами.

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Він також повідомив, що підозрюваний був відомий службам із ментального здоров’я.

«Наш підозрюваний також відомий серед психіатричних служб, крім цього, я не хочу коментувати», – сказав Томассен на пресконференції.

22-річного датчанина заарештували після стрілянини 3 липня, яка викликала паніку в торговому центрі на півдні Копенгагена. Допит підозрюваного відбудеться 4 липня.