Данія: поліція повідомила, що декілька людей загинули під час стрілянини в торговому центрі у Копенгагені

Поліція столиці Данії Копенгагена повідомила, що «декілька людей» загинули внаслідок стрілянини 3 липня у торговому центрі.

«Ми знаємо, що є декілька загиблих і кілька поранених», – заявив на пресконференції інспектор поліції Сорен Томассен, не вказавши точну кількість жертв.

Він сказав, що не можна виключати тероризм і що стрілок, ймовірно, діяв сам. Підозрюваний, за попередніми даними, – данець. Поліція каже, що йому 22 роки і він вже затриманий.

На оприлюднених відеокадрах видно, як люди вибігають із найбільшого торгового центру Данії Fields, в якому є загалом 140 магазинів.

Очевидці кажуть, що у стрілка була мисливська рушниця.

У головній лікарні Копенгагена повідомили агенції Reuters, що прийняли «невелику групу пацієнтів» та викликали додатковий персонал, щоб упоратися з навантаженням.