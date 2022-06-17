Данія повідомила, що російський військовий корабель двічі входив у її територіальні води

Російський військовий корабель порушив кордони територіальних вод Данії – про це датське Оборонне командування повідомило 17 червня.

За заявою, російський корвет вночі проти 17 червня зайшов у води Данії північніше Крістіансо. Інцидент повторився в цьому ж районі пізніше вночі. Після сигналу цивільною рацією від данських військово-морських сил російське судно залишило територіальні води Данії.

Ці дії російського корабля прокоментував данський міністр закордонних справ Єппе Кофод. Він назвав його «безвідповідальною, грубою та неприйнятною» провокацією.

За словами Кофода, МЗС викликало посла Росії, якому вказали на неприйнятність таких дій.

Російська сторона повідомлення Копенгагена не коментувала.