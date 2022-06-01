«Важливий сигнал» Путіну. У Данії підтримали приєднання до спільної політики оборони ЄС

Більшість данців проголосувала за приєднання до спільної оборонної політики ЄС через 30 років після відмови. Про це свідчать неофіційні результати референдуму 1 червня.

За підсумками підрахунку 97 відсотків бюлетенів близько 67 відсотків проголосували за скасування відмови.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила своїм прихильникам, що Данія «послала дуже важливий сигнал» своїм союзникам у Європі та НАТО, а також президенту Росії Володимиру Путіну.

Ми показуємо, що коли Путін вторгається у вільну країну і загрожує стабільності в Європі, ми об'єднуємося», – сказала Фредеріксен.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель привітали «історичний вибір Данії».

«Це рішення є «сильним повідомленням про відданість нашій спільній безпеці», – написала фон дер Ляєн у Twitter.

Референдум влада вирішила провести незабаром після того, як Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО на тлі російського вторгнення в Україну.

Данія є членом-засновником НАТО, і приєднання до оборонної політики ЄС матиме відносно скромний вплив на архітектуру безпеки Європи. Основна зміна в тому, що данські сили зможуть брати участь у військових операціях ЄС, наприклад, в Африці та Боснії, а данські чиновники зможуть брати участь в обговоренні оборонних тем на рівні ЄС.



Копенгаген свого часу не хотів долучатися до зусиль ЄС щодо розбудови спільної безпекової та оборонної політики паралельно з трансатлантичним альянсом НАТО. Це була одна з відмов, на якій наполягали данці перед схваленням установчого документа ЄС, Маастрихтського договору 1992 року, який заклав основу для політичного та економічного союзу.