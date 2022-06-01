Данія на тлі війни в Україні проводить референдум щодо приєднання до політики безпеки ЄС

У Данії 1 червня проходить референдум, на якому громадяни вирішують, чи має і надалі країна відмовлятися від загальної оборонної політики Європейського союзу, а чи приєднатися до неї.

Референдум влада вирішила провести незабаром після того, як Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО на тлі російського вторгнення в Україну.

Близько 4,2 мільйонів данських виборців мають право проголосувати на референдумі.

За даними соцопитувань, в останні місяці лідирують ті, хто пропонують скасувати таку відмову: близько 40 відсотків – «за» і 30% – «проти». Близько 20% виборців не визначились.

Данія є однією із засновниць НАТО, і її приєднання до оборонної політики ЄС вплине на архітектуру безпеки у Європі.

Головна зміна полягає в тому, що данські сили зможуть брати участь у військових операціях ЄС, а офіційні особи – залишатися на переговорах, коли колеги з ЄС обговорюють питання оборони.

Копенгаген свого часу не хотів долучатися до зусиль ЄС щодо розбудови спільної безпекової та оборонної політики паралельно з трансатлантичним альянсом НАТО. Це була одна з відмов, на якій наполягали данці перед схваленням установчого документа ЄС, Маастрихтського договору 1992 року, який заклав основу для політичного та економічного союзу.