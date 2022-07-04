Кремль: Путін не привітає Байдена з Днем незалежності США через «недружню» політику

Президент Росії Володимир Путін не вітатиме свого американського колегу Джо Байдена з Днем незалежності США, який відзначають 4 липня. Причина, за словами речника Кремля Дмитра Пєскова, – «недружня» політика Вашингтона.

«Цього року не буде надіслана вітальна телеграма», – сказав Пєсков. За його словами, зараз привітання навряд чи можна вважати доречними, оскільки цей рік «став кульмінацією недружньої політики щодо нашої країни з боку Сполучених Штатів».

Натомість союзник Путіна Олександр Лукашенко привітав «народ США» з Днем незалежності. Як повідомило білоруське державне агентство «Белта» з посиланням на пресслужбу Лукашенка, він побажав американцям «миру, стабільності й віри в краще майбутнє» і наголосив, що «треба забути про розбіжності, які розколюють сім’ї, суспільства, цілі континенти, та об’єднати зусилля з метою пошуку виходу із сьогоднішньої дуже тривожної та небезпечної ситуації».

Український президент Володимир Зеленський привітав свого американського колегу Джо Байдена і весь народ США і побажав миру і процвітання.

«Ціную лідерську допомогу Сполучених Штатів у захисті Україною спільних цінностей – свободи, демократії та незалежності», – написав Зеленський у твітері.

Офіційно Путін уже багато років не вітає президентів Грузії й України з Новим роком. Останнє новорічне привітання президенту України було надіслане Віктору Януковичу у грудні 2013 року.

У 2019 році Путін не привітав Зеленського зі вступом на посаду президента України «через його недружню риторику».