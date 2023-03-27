США: в результаті стрілянини в школі загинули 6 людей

В американському місті Нешвілл, штат Теннессі, вранці 27 березня сталася стрілянина в християнській приватній школі, загинули шестеро людей: троє дітей та троє дорослих. Є поранені, їх доставили до лікарень.



Нападника було застрелено під час затримання. Спочатку поліція повідомляла, що це була дівчина, ймовірно, підліток. Вона була озброєна двома гвинтівками та пістолетом. Пізніше поліцейські заявили, що нападником була 28-річна жителька Нешвілла.



У пресвітеріанській школі в Нешвілі навчаються близько 200 дітей від дитячого садка до шостого класу. У ній працюють 33 викладачі.



Мер Нешвілла Джон Купер висловив співчуття сім’ям загиблих.



Це 128-й випадок масової стрілянини в США цього року. Експерти ФБР зазначають, що жінки вкрай рідко влаштовують масову стрілянину. Вони становлять лише близько двох відсотків від усіх стрільців, які відкривають вогонь у громадських місцях.