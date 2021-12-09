Уряд погодив призначення Віктора Микити головою Закарпатської ОДА

Кабінет Міністрів погодив призначення Віктора Микити головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Відповідний проєкт указу президента було схвалено на засіданні уряду у четвер.
Під час засідання уряду Віктор Микита заявив, що є чинним співробітником Служби безпеки України.
На сьогодні виконувачем обов’язків голови ОДА є Петро Добромільський.
17 листопада уряд погодив звільнення Анатолія Полоскова з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Його призначили на посаду у грудні 2020 року.
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