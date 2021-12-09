Уряд погодив призначення Віктора Микити головою Закарпатської ОДА

Кабінет Міністрів погодив призначення Віктора Микити головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Відповідний проєкт указу президента було схвалено на засіданні уряду у четвер.

Під час засідання уряду Віктор Микита заявив, що є чинним співробітником Служби безпеки України.

На сьогодні виконувачем обов’язків голови ОДА є Петро Добромільський.

17 листопада уряд погодив звільнення Анатолія Полоскова з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Його призначили на посаду у грудні 2020 року.