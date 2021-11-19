Зеленський звільнив Полоскова з посади голови Закарпатської ОДА

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голови Закарпатської облдержадміністрації Анатолія Полоскова з посади.
Як йдеться в указі від 18 листопада, оприлюдненому на сайті голови держави, Полоскова звільнили, «згідно з поданою ним заявою».
Тимчасовим виконувачем обов’язків голови ОДА іншим указом призначено заступника голови ОДА Петра Добромільського.
17 листопада уряд погодив звільнення Анатолія Полоскова з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.
Його призначили на посаду у грудні 2020 року.
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