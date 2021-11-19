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Зеленський звільнив Полоскова з посади голови Закарпатської ОДА

Як йдеться в указі від 18 листопада, оприлюдненому на сайті голови держави, Полоскова звільнили, «згідно з поданою ним заявою»

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голови Закарпатської облдержадміністрації Анатолія Полоскова з посади.

Як йдеться в указі від 18 листопада, оприлюдненому на сайті голови держави, Полоскова звільнили, «згідно з поданою ним заявою».

Тимчасовим виконувачем обов’язків голови ОДА іншим указом призначено заступника голови ОДА Петра Добромільського.

17 листопада уряд погодив звільнення Анатолія Полоскова з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

Його призначили на посаду у грудні 2020 року.

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