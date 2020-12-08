Головою Закарпатської ОДА призначений директор виноробної компанії Анатолій Полосков – указ

Головою Закарпатської обласної державної адміністрації призначений Анатолій Полосков. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський 7 грудня, повідомляє Офіс президента.

Анатолій Полосков народився 1968 року. У 1997-му закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство». Працював на різних посадах у банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю. З 2011 року був директором виноробної компанії «Шато Чизай».

Кабінет міністрів погодив призначення Полоскова на своєму засіданні 25 листопада.

Попереднього голову Закарпатської ОДА Олексія Петрова обрали головою Закарпатської обласної ради.