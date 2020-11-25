Кабмін погодив призначення очільників Закарпатської та Харківської ОДА

Кабінет міністрів України погодив призначення нових очільників Закарпатської та Харківської обласних державних адміністрацій.

Відповідні проєкти указів президента уряд схвалив на засіданні 25 листопада.

Закарпатську ОДА очолить директор ТОВ «Виноробна компанія «Шато Чизай» Анатолій Полосков, а Харківську – Айна Тимчук, яка нині є керівником апарату Дніпропетровської ОДА.

Урядовці також погодили звільнення попередніх керівників цих ОДА – Олексія Петрова (Закарпатська) та Олексія Кучера (Харківська).