Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
25 листопада 2020, Київ 16:50
Новини | Події

Кабмін погодив призначення очільників Закарпатської та Харківської ОДА

Кабінет міністрів України погодив призначення нових очільників Закарпатської та Харківської обласних державних адміністрацій.

Відповідні проєкти указів президента уряд схвалив на засіданні 25 листопада.

Закарпатську ОДА очолить директор ТОВ «Виноробна компанія «Шато Чизай» Анатолій Полосков, а Харківську – Айна Тимчук, яка нині є керівником апарату Дніпропетровської ОДА.

Урядовці також погодили звільнення попередніх керівників цих ОДА – Олексія Петрова (Закарпатська) та Олексія Кучера (Харківська).

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG