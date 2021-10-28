Закарпаття: депутати звільнили голову облради Петрова, він назвав сесію нелегітимною

Депутати Закарпатської обласної ради на черговому засіданні сесії звільнили голову облради Олексія Петрова. Проєкт рішення про дострокове припинення повноважень було внесено до порядку денного після того, як за 10 хвилин до початку сесії сам голова видав розпорядження перенести пленарне засідання на 29 листопада, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Присутні у залі засідань депутати не припинили роботу, провели реєстрацію та розпочали засідання. Із зареєстрованих 36 осіб – 35 проголосували за відставку Олексія Петрова. З порядку денного також були зняті усі проєкти рішень про реорганізацію комунальних медичних закладів та бібліотечних закладів.

Олексій Петров вважає такі дії депутатів незаконними, сесію нелегітимною та повідомив, що звернувся до правоохоронців.

«Подав повідомлення про злочин відповідно до ст. 214 Кримінально-процесуального кодексу до Закарпатської обласної прокуратури, Управління СБУ та Нацполіції про дії, які кваліфікуються ст. 186 – самоуправство групою осіб, які на сьогодні незаконно зайняли сесійну залу, незважаючи на те, що я видав розпорядження про перенесення сесії на 29 листопада», – заявив Олексій Петров.

За його словами, він продовжує роботу на посаді голови Закарпатської обласної ради, а основна причина такої ситуації – перенесення сесії через доопрацювання питань реформування комунальних підприємств.

Олексій Петров торік був призначений президентським указом головою Закарпатської ОДА, але лише кілька місяців пробув на посаді. На місцевих виборах у жовтні 2020 року він обрався до обласної ради за списками партії «Слуга народу», а з 7 грудня 2020 року став головою обласної ради.