Путін заявив про «серйозний виклик» Росії в Чорному морі з боку США та НАТО

Президент Росії Володимир Путін назвав дії США та НАТО в Чорному морі «серйозним викликом» для Росії, яка заявила про додаткові морські права в регіоні після незаконної анексії Криму в 2014 році.

Заява Путіна, оприлюднена 13 листопада, є другою за добу спробою Кремля акцентувати на військовій присутності Заходу в Чорноморському регіоні та звинуватити Вашингтон в ескалації напруженості.

«Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО проводять незаплановані навчання в Чорному морі. У цих навчаннях бере участь не тільки досить потужне морське угруповання, але й авіація, в тому числі стратегічна. Для нас це серйозний виклик», – повідомляв державний російський телеканал.

Американські офіційні особи минулого тижня звернули увагу на посилення російської військової присутності біля кордонів України. Держсекретар Ентоні Блінкен застеріг Росію від чергової «серйозної помилки» щодо України, Пентагон назвав дії російських військових «незвичними за своїми розмірами та масштабами».

Представники ЄС 12 листопада підтвердили це занепокоєння і заявили, що стежать за ситуацією разом зі своїми союзниками США та Великою Британією.