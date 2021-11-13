Франція попередила Росію про «серйозні наслідки» нової агресії проти України

Росія буде змушена зважати на наслідки нових порушень територіальної цілісності України, заявили своїм російським колегам 12 листопада в Парижі міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан та міністр оборони Франції Флоранс Парлі.

«Обидва міністри висловили занепокоєння погіршенням безпекової ситуації в Україні та чітко попередили про серйозні наслідки будь-якої подальшої можливої шкоди територіальній цілісності України», – йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті МЗС Франції за підсумками переговорів з російськими міністрами Сергієм Лавровим та Сергієм Шойгу.

Заява також містить заклик «реінвестувати у переговори в «нормандському форматі».

На переговорах також обговорювалося становище на кордоні Білорусі та Європейського союзу. Французькі міністри назвали «безвідповідальною і неприпустимою» поведінку білоруської влади, яка використовує мігрантів із кризових регіонів для шантажу Євросоюзу. Ле Дріан та Парлі закликали Росію використати звʼязки з Білоруссю, щоб «покласти край таким політичним іграм».

Росія переміщує більше танків до кордону з Україною, повідомило видання Bloomberg із посиланням на наданий йому аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes. Згідно з повідомленням, аналіз даних у соцмережах за 7 листопада свідчить про те, що принаймні один батальйон основних бойових танків Т-80У був розгорнутий на залізничній станції у Воронезькій області Росії.

Влада України заявляє, що рівень російських збройних сил поблизу українських кордонів істотно не змінився з моменту зростання напруженості навесні. «Є деяке посилення», – заявив нещодавно речник президента Сергій Никифоров. Він додав, що «поки рано робити якісь висновки про цілі Росії».

Американське видання Politico 1 листопада оприлюднило нові супутникові фотографії, які, за його даними, підтверджують нещодавні повідомлення про те, що Росія знову накопичує війська і військову техніку на кордоні з Україною.