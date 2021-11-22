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Російська розвідка заперечує дані США про концентрацію військ на кордоні з Україною

Супутниковий знімок російської військової техніки, розташованої поблизу міста Єльня Смоленської області, це за 300 кілометрів від північного кордону України. Світлина датована 1 листопада

Російська Служба зовнішньої розвідки (СЗР) назвала неправдивою інформацію Держдепартаменту США про концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

«Держдепартамент США дипломатичними каналами доводить до своїх союзників і партнерів абсолютно неправдиву інформацію про концентрацію на території нашої країни сил для військового вторгнення в Україну», – цитують російські інформагенції оприлюднену 22 листопада заяву пресбюро СЗР.

Крім того, російське відомство звинуватило США та Євросоюз у заохоченні конфлікту на Донбасі, стверджуючи, що їхня «агресивна пропаганда стимулює режим Києва до нарощування свого військового угруповання на Донбасі».

Наприкінці минулого тижня ексрадник російського лідера Володимира Путіна з питань України Владислав Сурков, який зараз не має офіційних посад, опублікував статтю «Куди подівся хаос? Розпаковка стабільності». Головна її ідея – кожна велика та сильна держава має нести хаос своїм сусідам, а якщо може, то й не лише їм.

«У наступному історичному циклі забуті сьогодні глобалізація та інтернаціоналізація повернуться та накриють це сутінкове Багатополярʼя. І Росія отримає свою частку у новому всесвітньому збиранні земель (вірніше, просторів), підтвердивши свій статус одного з небагатьох глобалізаторів, як бувало в епохи Третього Риму чи Третього Інтернаціоналу. Росія розширюватиметься не тому, що це добре і не тому, що це погано, а тому що це фізика», – стверджує колишній ідеолог Кремля.

Американська розвідка поділилася з європейськими союзниками розвідувальними даними, які свідчать про ймовірну підготовку Росії до масштабного вторгнення на неокуповану територію України з кількох напрямків, заявляє американське видання Bloomberg.

Згідно з матеріалом, зібрані дані свідчать про підготовку російських військ до «стрімкого, масштабного просування на територію України з кількох локацій, якщо президент (Росії – ред.) Володимир Путін вирішить напасти», заявляють журналісти з посиланням на обізнані джерела.

Розвідувальні дані нібито передали кільком країнам-союзницям США по НАТО протягом останнього тижня, аби обґрунтувати побоювання Вашингтона щодо намірів Москви. Як повідомили дипломатичних представників, за оцінками США, Путін може «розглядати вторгнення на початку наступного року в той час, як його війська знову збираються біля кордону».

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Президент України Володимир Зеленський заявив 10 листопада, що біля кордону з Україною перебувають майже 100 000 російських солдатів і що західні країни передають офіційному Києву інформацію про активні пересування російських військ поблизу українського кордону.

Франція та Німеччина 15 листопада застерегли Росію від заподіяння шкоди територіальній цілісності України – на тлі великої та незвичайної концентрації російських військ поблизу українських кордонів. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 16 листопада, що альянс продовжує тісно співпрацювати з Україною й надавати їй політичну й практичну підтримку.

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Російська влада, включно з президентом Володимиром Путіним, заперечує агресивні наміри і сама звинувачує Захід в ескалації напруженості, вказуючи на проведення масштабних навчань у Чорному морі. Путін звинуватив в ескалації також Україну через використання нею проти бойовиків на Донбасі ударного безпілотника.

Американські офіційні особи останніми днями висловлюють стурбованість у зв’язку з діями Росії біля кордонів з Україною. Держсекретар Ентоні Блінкен попередив Москву, що повторення 2014 року, коли Росія анексувала Крим, стане «великою помилкою». На вихідних Блінкен обговорив ситуацію із міністрами закордонних справ Польщі та Франції.

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