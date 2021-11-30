У Латвії зустрічаються міністри закордонних справ країн НАТО, говоритимуть про Україну

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО, у тому числі держсекретар США Ентоні Блінкен, 30 листопада в Латвії проведуть нараду. Вони обговорять нарощування російських військ поблизу кордонів України та міграційну кризу, яку підігріває союзник Москви Білорусь.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ неодноразово висловлював стурбованість через концентрацію російських підрозділів біля українського кордону і попереджав про «наслідки», якщо Росія вирішить застосувати силу проти України. Він сказав AFP, що російські наміри незрозумілі. Очікується, що на порядку денному зустрічі в Ризі, столиці Латвії, буде додаткова підтримка українських військових і потенціал посилення сил НАТО, розташованих уздовж східного кордону альянсу.

Україну, яка прагне стати членом НАТО, на дводенній зустрічі представлятиме міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 29 листопада Кулеба заявив іноземним засобам інформації, що ситуація «дуже серйозна» і «краще діяти зараз, а не пізніше», щоб «стримати Росію». Очікується, що міністри обговорять план реагування в разі вторгнення Росії.