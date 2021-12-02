Голова дипломатії ЄС найближчим часом відвідає Україну, зокрема Донбас – МЗС

Високий представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив намір найближчим часом відвідати Україну, включаючи з візитом на Донбас. Як повідомило Міністерство закордонних справ, про це Боррель заявив 2 грудня під час переговорів із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Точна дата візиту наразі невідома.

За повідомленням, міністр «детально поінформував» голову дипломатії ЄС про безпекову ситуацію на окупованих територіях і вздовж державного кордону України, загрозу підготовки Росії до нової хвилі агресії.

Дмитро Кулеба закликав ЄС прискорити роботу над розробкою механізмів комплексного пакету стримування Росії від подальших агресивних дій, включно з жорсткими економічними санкціями проти Росії в разі розширення агресії.

Раніше сьогодні в МЗС повідомили, що Рада ЄС ухвалила рішення надати Україні 31 мільйон євро на зміцнення оборонних спроможностей у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру.

За даними Києва, Росія утримує понад 100 тисяч військових і важкої техніки поблизу українського кордону. Це відбувається після масштабних військових навчань Росії на початку цього року, що викликає побоювання про можливе вторгнення. Росія, яка захопила Крим у 2014 році і підтримує гібридні сили на Донбасі, заперечує планування нападу і звинувачує Україну та її західних союзників в ескалації напруженості.

Захід неодноразово закликав Москву відвести сили. Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Москву, щоб вона припинила нарощування своїх військ біля кордону з Україною, інакше зіткнеться з санкціями.