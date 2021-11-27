Генсекретар НАТО знову застеріг Росію від нової агресії проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ виступив із попередженням на адресу Москви, застерігаючи її від нової агресії проти України. Звертаючись до російської влади, Столтенберґ знову звинуватив Росію в тому, що вона стягує в регіон біля кордонів України війська і бронетехніку.

«Якщо Росія використає силу проти України, це матиме свою ціну, це матиме наслідки», – сказав генсекретар.

За його словами, НАТО продовжує ділитися із союзниками розвідінформацією про те, як може діяти Росія найближчим часом.

Засновник Conflict Intelligence Team Рустам Левієв вважає, що зараз російська армія стягнула до кордонів з Україною приблизно стільки ж техніки, як і навесні, коли переміщення російських військових обговорювали минулого разу.

Головна відмінність, каже Левієв, у характері цих переміщень: навесні техніку перекидали швидко і відкрито, а зараз переважно перевозять ночами та приховують дані про залізничні перевезення.

Раніше The New York Times писала, що американські та британські розвідслужби все більше переконуються в тому, що Володимир Путін розглядає варіант проведення військової операції або з метою захоплення більшої частини території України, або з метою дестабілізації країни та забезпечення приходу до влади проросійського уряду.

У Кремлі заперечують будь-яку підготовку до вторгнення на територію України, водночас звинувачуючи країни Заходу в ескалації напруженості, зокрема у Чорному морі.