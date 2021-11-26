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Донбас

Дети приносили в школу гранаты: как на Донбассе возвращают людям разминированные поля

По оценкам украинских военных, 14 тысяч квадратных километров площади вдоль линии разграничения загрязнены взрывоопасными предметами

Были снаряды и мины, а теперь – можно пастись коровам. 26 ноября жители села Старая Николаевка Иллиновской громады Донецкой области получили в пользование чистый от взрывоопасных предметов участок земли площадью почти 44 тысячи квадратных метров. От мин и боеприпасов его очистили сотрудники Швейцарского фонда по противоминной деятельности ФСД в Украине при финансовой поддержке государственного департамента США.

25 мая 2018 года гибридные силы России со стороны Горловки обстреляли окрестности села Старая Николаевка (входит в состав Иллиновской ОТГ). Снаряды попали в склад боеприпасов: они детонировали на протяжении суток.

Разрушенный склад боеприпасов
Разрушенный склад боеприпасов

Владимир Маринич, глава Иллиновской ОТГ, вспоминает: тогда объявили эвакуацию жителей, ведь боеприпасы из разрушенного склада разлетались в разные стороны и повредили четыре дома.

Позднее произошла трагедия: ребенок нашел неразорвавшийся боеприпас и принес его домой.

Ребенок стал на всю жизнь инвалидом
Владимир Маринич

«Один мальчик из села Заря принес боеприпас домой, разобрал его, – и он взорвался. Ребенок стал на всю жизнь инвалидом. И, к сожалению, такие случаи не единичны. Дети приносят в школу и гранаты, и снаряды, и патроны», – делится Маринич.

Снаряды, гранаты, патроны…

На помощь местным жителям пришли сотрудники «Швейцарского фонда по противоминной деятельности ФСД в Украине». Они очистили от боеприпасов и проверили на глубину 15 см участок земли возле разбитого склада. 26 ноября участок площадью 43 778 квадратных метров, безопасный и пригодный для использования, передали жителям громады. Теперь эта территория не будет угрожать людям, а еще здесь можно будет безопасно выпасать крупный рогатый скот.

Так очищают землю Донетчины
Так очищают землю Донетчины

Всего на участке нашли 365 опасных предметов: снаряды калибром от 23 мм до 122 мм, две минометных мины калибром 120 мм, а также патроны, подрывники и другое. А еще обнаружили снаряд калибром 76 мм времен Второй мировой войны.

Группа из восьми человек начала разминировать участок в ноябре 2020 года, а закончила в сентябре 2021-го. Как рассказал Александр Логовичев, командир группы разминирования, зимой не работали, потому что, когда лежит снег и грунт промерз, – разминировать небезопасно.

Александр Логовичев, командир группы разминирования
Александр Логовичев, командир группы разминирования
Боеприпасы передавали представителям Министерства обороны
Александр Логовичев

«Мы разбивали территорию на отдельные сектора, осматривали визуально, потом убирали растительность. Дальше обследовали широкоформатным металлодетектором и «уточняли» металлодетекторами. Найденные боеприпасы передавали представителям Министерства обороны Украины: они приезжали, забирали, и на своих полигонах уничтожали», – уточнил Логовичев.

Взрывоопасное загрязнение Донбасса

По предварительным оценкам военных, мины и неразорвавшиеся боеприпасы в Донецкой и Луганской областях загрязнили около 14 тысяч квадратных километров площади вдоль линии разграничения, рассказал Радио Донбасс.Реалии полковник Александр Чиж, представитель управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины. После окончания боевых действий и технического обследования эта площадь может сократиться в два раза.

Боеприпасы, которые нашли после взрыва склада
Боеприпасы, которые нашли после взрыва склада

Спрашиваем у полковника Чижа, насколько важна для военных помощь деминеров, ведь в вооруженных силах есть и свои саперы.

Они выполняют задачи, приносят пользу и безопасность местным громадам
Александр Чиж

«Сейчас военные занимаются оперативным разминированием. Когда настанет мир, к очистке территорий привлекут и военных, и ГСЧС, и государственную специальную службу транспорта, – будут все привлечены к выполнению мероприятий по разминированию. В настоящее время, когда выполняются боевые задачи, мы стараемся там, где есть безопасные зоны, привлекать неправительственные организации. Они выполняют задачи, приносят пользу и безопасность местным громадам, и являются надежными партнерами нашего государства», – заверил полковник Чиж.

Не только Украина, но и Африка, Ирак, Таджикистан…

Программы «Швейцарского фонда по противоминной деятельности ФСД», кроме Украины, работают также в Африке, Ираке, в Таджикистане (кроме разминирования, в этой стране очищают грунт, зараженный пестицидами), в Афганистане и на Филиппинах.

Группа по разминированию «Швейцарского фонда по противоминной деятельности ФСД в Украине»
Группа по разминированию «Швейцарского фонда по противоминной деятельности ФСД в Украине»

А в Украине, как рассказал Энтони Коннел, глава правления «Швейцарского фонда по противоминной деятельности ФСД в Украине», работают также проекты, не связанные с разминированием.

Наша организация находит учебные заведения, которые пострадали от конфликта, и предоставляет им помощь
Энтони Коннел

«Мы информируем население о рисках, связанных с минами и взрывоопасными предметами. Также у нас есть проект помощи образованию вдоль линии разграничения. Наша организация находит учебные заведения, которые пострадали от конфликта, и предоставляет им помощь: и материальную, и финансовую. Также наш фонд предоставляет помощь в наращивании Центра противоминной деятельности, который сейчас формируется в Чернигове», – уточнил Энтони Коннел.

Также в фонде ожидают прибытия в Украину специальной машины для разминирования, которая позволит увеличить мощности по очистке территории Донецкой и Луганской областей.

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    Сергій Горбатенко

    Позаштатний кореспондент Радіо Свобода з 1 лютого 2015 року. Автор матеріалів для Радіо Донбас.Реалії.

    Працював журналістом у Громадському телебаченні Донбасу, регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Донецькій області. Був редактором на телеканалах «ТОР» і «С+» (Слов’янськ). Закінчив філологічний факультет Донбаського державного педагогічного університету (Слов’янськ).

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