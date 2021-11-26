Дети приносили в школу гранаты: как на Донбассе возвращают людям разминированные поля

Были снаряды и мины, а теперь – можно пастись коровам. 26 ноября жители села Старая Николаевка Иллиновской громады Донецкой области получили в пользование чистый от взрывоопасных предметов участок земли площадью почти 44 тысячи квадратных метров. От мин и боеприпасов его очистили сотрудники Швейцарского фонда по противоминной деятельности ФСД в Украине при финансовой поддержке государственного департамента США.

25 мая 2018 года гибридные силы России со стороны Горловки обстреляли окрестности села Старая Николаевка (входит в состав Иллиновской ОТГ). Снаряды попали в склад боеприпасов: они детонировали на протяжении суток.

Владимир Маринич, глава Иллиновской ОТГ, вспоминает: тогда объявили эвакуацию жителей, ведь боеприпасы из разрушенного склада разлетались в разные стороны и повредили четыре дома.

Позднее произошла трагедия: ребенок нашел неразорвавшийся боеприпас и принес его домой.

Ребенок стал на всю жизнь инвалидом

«Один мальчик из села Заря принес боеприпас домой, разобрал его, – и он взорвался. Ребенок стал на всю жизнь инвалидом. И, к сожалению, такие случаи не единичны. Дети приносят в школу и гранаты, и снаряды, и патроны», – делится Маринич.

Снаряды, гранаты, патроны…

На помощь местным жителям пришли сотрудники «Швейцарского фонда по противоминной деятельности ФСД в Украине». Они очистили от боеприпасов и проверили на глубину 15 см участок земли возле разбитого склада. 26 ноября участок площадью 43 778 квадратных метров, безопасный и пригодный для использования, передали жителям громады. Теперь эта территория не будет угрожать людям, а еще здесь можно будет безопасно выпасать крупный рогатый скот.

Всего на участке нашли 365 опасных предметов: снаряды калибром от 23 мм до 122 мм, две минометных мины калибром 120 мм, а также патроны, подрывники и другое. А еще обнаружили снаряд калибром 76 мм времен Второй мировой войны.

Группа из восьми человек начала разминировать участок в ноябре 2020 года, а закончила в сентябре 2021-го. Как рассказал Александр Логовичев, командир группы разминирования, зимой не работали, потому что, когда лежит снег и грунт промерз, – разминировать небезопасно.

Боеприпасы передавали представителям Министерства обороны

«Мы разбивали территорию на отдельные сектора, осматривали визуально, потом убирали растительность. Дальше обследовали широкоформатным металлодетектором и «уточняли» металлодетекторами. Найденные боеприпасы передавали представителям Министерства обороны Украины: они приезжали, забирали, и на своих полигонах уничтожали», – уточнил Логовичев.

Взрывоопасное загрязнение Донбасса

По предварительным оценкам военных, мины и неразорвавшиеся боеприпасы в Донецкой и Луганской областях загрязнили около 14 тысяч квадратных километров площади вдоль линии разграничения, рассказал Радио Донбасс.Реалии полковник Александр Чиж, представитель управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины. После окончания боевых действий и технического обследования эта площадь может сократиться в два раза.

Спрашиваем у полковника Чижа, насколько важна для военных помощь деминеров, ведь в вооруженных силах есть и свои саперы.

Они выполняют задачи, приносят пользу и безопасность местным громадам

«Сейчас военные занимаются оперативным разминированием. Когда настанет мир, к очистке территорий привлекут и военных, и ГСЧС, и государственную специальную службу транспорта, – будут все привлечены к выполнению мероприятий по разминированию. В настоящее время, когда выполняются боевые задачи, мы стараемся там, где есть безопасные зоны, привлекать неправительственные организации. Они выполняют задачи, приносят пользу и безопасность местным громадам, и являются надежными партнерами нашего государства», – заверил полковник Чиж.

Не только Украина, но и Африка, Ирак, Таджикистан…

Программы «Швейцарского фонда по противоминной деятельности ФСД», кроме Украины, работают также в Африке, Ираке, в Таджикистане (кроме разминирования, в этой стране очищают грунт, зараженный пестицидами), в Афганистане и на Филиппинах.

А в Украине, как рассказал Энтони Коннел, глава правления «Швейцарского фонда по противоминной деятельности ФСД в Украине», работают также проекты, не связанные с разминированием.

Наша организация находит учебные заведения, которые пострадали от конфликта, и предоставляет им помощь

«Мы информируем население о рисках, связанных с минами и взрывоопасными предметами. Также у нас есть проект помощи образованию вдоль линии разграничения. Наша организация находит учебные заведения, которые пострадали от конфликта, и предоставляет им помощь: и материальную, и финансовую. Также наш фонд предоставляет помощь в наращивании Центра противоминной деятельности, который сейчас формируется в Чернигове», – уточнил Энтони Коннел.

Также в фонде ожидают прибытия в Украину специальной машины для разминирования, которая позволит увеличить мощности по очистке территории Донецкой и Луганской областей.

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