(Друкуємо мовою оригіналу)

Война на Донбассе показала, что объектами для обстрелов становятся не только боевые позиции. Целями для мин и снарядов по разным причинам стали детские садики и школы. Сколько их приняли на себя выстрелы российских гибридных сил? Попробовало оценить Радио Донбасс.Реалии.

Дыры в крыше и стенах, окна без стекол, разбросанные тетради и учебники – такова типичная картина разрушений школы на Донбассе, которая попала под артиллерийский обстрел. По данным ЮНИСЕФ на конец 2019 года, за 5 лет войны на Донбассе были повреждены или разрушены 750 учебных заведений, 172 ребенка получили ранения или погибли от взрывов мин.

Дети на востоке Украины по-прежнему учатся в школах, стены которых изрешечены пулями, а подвалы превращены в бомбоубежища

Вот что сказала по этому поводу Афшан Хан, региональный директор ЮНИСЕФ: «Дети на востоке Украины по-прежнему учатся в школах, стены которых изрешечены пулями, а подвалы превращены в бомбоубежища; они живут под постоянными обстрелами и ходят по земле, усыпанной минами. Давно пора найти политическое решение конфликта. Мы призываем все стороны прекратить боевые действия».

Однако просто прекратить стрелять пока не получилось.

Военные преступления

Много школ было разрушено полностью (как, например, в Станице Луганской), сожжено дотла или повреждено, в том числе, когда там были дети дошкольного или школьного возраста

Роман Авраменко, исполнительный директор организации Truth Hounds, которая занимается мониторингом военных преступлений на Донбассе, сообщил нам, что во время войны разрушили более 10 тысяч гражданских жилищ. А так как школы обычно размещают в плотной застройке, то они так же попадали под огонь российских гибридных сил, как говорит Роман Авраменко, «с ужасной регулярностью»: «Много школ было разрушено полностью (как, например, в Станице Луганской), сожжено дотла или повреждено, в том числе, когда там были дети дошкольного или школьного возраста».

Роман Авраменко говорит: такие объекты имеют «особенно защищенный статус» и при любых обстоятельствах не должны подвергаться атакам – это военное преступление.

А еще военным преступлением считают превращение учреждений образования в военные базы. Размещение военного персонала и техники на территории школ или на расстоянии ближе 400 метров также запрещено международным гуманитарным правом.

Какие школы и сады попали под обстрел

Мы систематизировали сообщения СМИ, а также воспользовались отчетом общественной организации Truth Hounds. Наш список не претендует на статус исследования, и он далеко не исчерпывающий.

Тошковка (Луганская область):

– 29 октября 2014 года – обстрел из РСЗО «Град». Строения, где располагались школьная столовая и спортзал, прямым попаданием снарядов разрушены. Никто не пострадал.

Мариуполь:

– 24 января 2015 года российские гибридные силы обстреляли микрорайон «Восточный» из реактивных систем залпового огня. Снаряды повредили, в том числе, 4 школы и 3 детских сада.

Попасная (Луганская область):

– В январе 2015 года снаряд пробил стену школы №1, выбило стекла, детей в здании не было. Снаряд прилетел со стороны оккупированного российскими гибридными силами села Новоалександровка.

Бахмут:

– 13 февраля 2015 года город обстреляли из РСЗО «Смерч». Несколько снарядов разорвалось на территории детского сада «Аистенок» и школы №4. Погиб ученик 2-го класса и женщина, которая закрыла дочь своим телом. Всего было ранено семеро людей, трое из которых – дети.

Авдеевка:

– 26 января 2015 года обстреляли школу №7 из РСЗО «Град», повредили крышу и окна.

– В середине мая 2015 года снаряд разорвался между школами №2 и №5, двое детей получили ранения, их госпитализировали.

– Конец июня 2015 года снаряд РСЗО «Град» упал в трех метрах от стены школы №4.

– 7 января 2015 года от обстрела пострадали школа №3 и училище №3.

– 11 апреля 2016 года зафиксировали попадания в школу №4. Детей в здании уже не было, повреждены крыша, окна и котельная.

– 2 февраля 2017 года мины разорвались возле здания школы №2. Один мужчина погиб, второго отвезли в больницу.

– 3 февраля 2017 года – обстрел школы №7 из танка, снаряд попал в школьный стадион, огонь вели со стороны оккупированной российскими гибридными силами Ясиноватой.

– 2 марта 2017 года, школа №7 – осколки мин разбили входные двери, разбиты два стеклопакета. В это время в школе было трое детей, они не пострадали.

– 2 марта 2017 года в 17:10 в здание детского сада «Малыш» – попадание из миномета, повреждена ясельная группа, выбило 24 окна. В момент обстрела в детском саду были дети и воспитатели. Жертв нет.

Марьинка:

– 25 января 2015 года – прямое попадание снаряда в школу №1.

– 4 октября 2016 года с 21.00 до 1.00 под обстрел попала школа №2, где учатся более 150 человек. Осколки повредили окна.

Красногоровка:

– 13 июля 2014 года – попадания из РСЗО «Град» по школе №1.

– 13 июля 2014 года – попадания в школу №2. Сейчас эту школу отстроили и с 13 января 2020 года возобновили учебный процесс.

– 30 октября 2014 года – обстрел школы №4, в которой, судя по отчету, была база ВСУ.

– 3 июня 2015 года – обстрел школы №3: 3 попадания в крышу, 5 попаданий в фасад.

– 17 мая 2017 года около 15.00 несколько мин калибра 82 мм попали в здание местной школы №1. В здании никого не было.

– 25 мая 2017 года – попадания в здание закрытой школы №3.

– 28 мая 2017 года от обстрела пострадало здание школы №2, на втором этаже был пожар. Из-за попадания снарядов загорелась крыша. Данных о пострадавших нет.

Поселок Верхнеторецкое (Донецкая область):

– В феврале 2017 года – несколько обстрелов местной школы. Информации о пострадавших нет.

Село Гранитное (Донецкая область):

– 13 мая 2018 года приблизительно в 14.00 под обстрел из стрелкового оружия попала местная школа. Учеников на тот момент в здании не было.

Светлодарск:

– Февраль 2015 года, под минометный обстрел попала школа №11, осколки посекли фасад, выбиты окна.

– 13 февраля 2015 года под обстрел попала школа №8, выбиты окна, осколки посекли фасад.

– 17 мая 2018 года снаряд разорвался во дворе местной школы. В здании было 375 учеников. Выбиты окна, основной удар приняло на себя дерево.

Село Врубовка (Луганская область):

– 24 августа 2018 года около 5 часов утра село попало под артиллерийский обстрел. Повреждено здание школы; из-за прямого попадания в дом погиб мужчина 1983 г.р..

Поселок Новолуганское (Донецкая область):

– 18 декабря 2017 года, около 17.00 российские гибридные силы из района Горловки и Софиевки обстреляли поселок из РСЗО «Град». Известно про 11 раненных. Повреждены здания школы, детского сада и фельдшерско-акушерского пункта.

Золотое-5:

– В отчете ОБСЕ от 12 марта 2019 года указаны повреждения здания школы: одна пробоина – на первом этаже, две – на втором, еще одна – на третьем. По оценке СММ, повреждения образовались недавно и были следствием огня из стрелкового оружия. На месте происшествия члены патруля миссии видели несколько пуль.

Под минометный обстрел попала группа дошколят, которые были на игровой площадке

В организации Truth Hounds последний такой обстрел зафиксировали 7 мая 2019 года в селе Троицкое Луганской области. Роман Авраменко вспоминает: «Под минометный обстрел попала группа дошколят, которые были на игровой площадке возле своего учреждения. К счастью, жертв не было, потому что, когда начался обстрел, воспитательница успела завести всех детей в бомбоубежище… Начали разрываться мины, одна из которых буквально через полторы минуты после того, как дети оставили площадку, попала в саму площадку».

Причины

Почему школы и садики попадают под обстрел? Причин этому несколько. Как говорит Роман, иногда обстреливали военные цели, например, базы или блокпосты, которые были вблизи или вообще на территории учебных заведений. Такие случаи можно называть «сопутствующим ущербом».

Была обстреляна школа в Светлодарске. Военных объектов там нет в радиусе 3-5 километров от школы. И это был момент, когда проводили праздничную «линейку», посвященную Дню вышиванки

Иногда целились намеренно, продолжает Роман Авраменко: «Некоторые (обстрелы – ред.) можно считать целенаправленной атакой на объекты. Например, была обстреляна школа в Светлодарске. Военных объектов там нет в радиусе 3-5 километров от школы. И это был момент, когда проводили праздничную «линейку», посвященную Дню вышиванки».

Иногда в школы или сады попадали из-за халатности, говорит он, например, целились приблизительно в сторону военных объектов, а снаряды отклонялись на значительное расстояние – так было в Авдеевке, когда зимой 2017 года попали в школу №7.

Накажут ли преступников?

Роман Авраменко говорит, что расследовать такие военные преступления должно государство Украина. Но до недавнего времени ни усилий, ни прогресса в этом вопросе волонтеры не видели.

Сейчас после реформирования Генеральной прокуратуры и выделения отдельной функции расследования военных преступлений видим значительные сдвиги и высокий интерес правоохранительных органов

Вот что сообщил нам Авраменко: «Ни Украина как государство, ни украинское законодательство не было готово к военной агрессии со стороны России. Сейчас после реформирования Генеральной прокуратуры и выделения отдельной функции расследования военных преступлений видим значительные сдвиги и высокий интерес правоохранительных органов, в том числе, и к нашим материалам».

Основная проблема – в том, говорит Роман, что украинская Фемида не может «дотянуться» до подозреваемых. Остается надеяться на Международный уголовный суд, который может выдать международный ордер на арест, или на другие механизмы международного правосудия.

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