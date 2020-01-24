(Друкуємо мовою оригіналу)

Десятки тысяч детей оказались жертвами войны России против Украины. Более 120 тысячам выпускников школ в ОРДЛО необходимо признание документов об образовании, по официальным данным. 735 тысяч детей и учителей подвергались негативным последствиям войны на Донбассе. Количество пострадавших от войны детей, по оценкам ЮНИСЕФ, – около полумиллиона. Правозащитники заявляют, что на самом деле цифры значительно больше.

Что Украина делает и что ещё нужно сделать, чтобы помочь детям войны? И почему прекращение войны не решит проблему быстро? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорила правозащитница, юристка «Громадського холдингу «Група впливу» Мария Красненко.

– Мария, вы в конце 2019 года на сайте «НВ» подытожили проблемы войны для детей Донбасса. Цифры предоставлены Украинским образовательным кластером ООН. Что сейчас зависит от Украины, президента Зеленского, профильного министерства? Что можно сделать, чтобы уменьшить остроту этой проблемы?

– Цифра значительно больше. И если говорить о детях, нужно говорить, сколько среди внутренне перемещённых лиц детей – это более 240 тысяч детей. И количество этих детей тоже значительно больше. Ещё есть дети, которые живут близко к линии соприкосновения и в ОРДЛО. Если говорить о статусе пострадавшего ребёнка, о том, что может сделать власть в этом году, – это получение детьми этого статуса и те льготы, которые должны быть им предоставлены.

– Получается, у них до сих пор нет этих льгот?

Количество пострадавших от войны детей, по оценкам ЮНИСЕФ, – около полумиллиона

– Проблема немного в другом. Только в прошлом году был принят порядок, который регулирует предоставление статуса пострадавшего от военного конфликта ребёнка, и этот статус получили только около 40 тысяч детей. Нужно понимать, что речь идёт не только о переселенцах. Количество пострадавших от войны детей, по оценкам ЮНИСЕФ, – около полумиллиона детей.

Первоочередная задача нашего правительства – это информирование родителей о том, что они могут получить этот статус. Чтобы Украина могла в дальнейшем разработать стратегию. У нас есть позитивные случаи о том, что уже сделало государство или что можно сделать самостоятельно на местном уровне.

Сейчас новость номер один, что Верховная Рада приняла законопроект № 0930, который касается бесплатного предоставления питания для детей во всех учебных заведениях. Законопроект был подан ещё при предыдущей власти, и только сейчас приняли этот законопроект. Это первая из льгот, которая предоставляется этим детям. И это только начало, в дальнейшем речь идёт о значительно большем комплексе льгот, которые должны быть предоставлены.

– А именно?

– Уже на местном уровне что-то делается. Есть позитивный пример Кривого Рога, где в конце прошлого года была принята городская программа относительно детей, которые имеют соответствующий статус. И речь в этой программе идёт не только о питании – также денежная помощь в размере 5 тысяч гривен ежегодно, бесплатный проезд в городском транспорте, о покрытии расходов детей в образовательных местах и покрытие оздоровительных комплексов и лечебных средств. Это является самым главным вопросом. Вопрос, который озвучивают и родители, – это психологическая помощь.

– Есть ли статистика, сколько детей выехало в Россию? И, может, опыт России в этом каким-то образом важен?

– Официальных данных о том, сколько детей выехало с оккупированной территории в Россию, нет. Есть приблизительные оценки, но та сторона часто спекулирует этими цифрами. И о вопросе льгот для детей – их нет. Россия может предоставить паспорт, возможность жительства, но речь не идёт о том, что дети из Донецка или Луганска могут получать какие-то льготы.

– Мария, эта практика выдачи российских паспортов детям – как это можно оценить с точки зрения соблюдения прав ребёнка?

Есть случаи, когда дети выезжают самостоятельно, потому что они хотят получить украинский паспорт

– Выбор должен быть осознанным, и в 14 лет мы понимаем, что ситуации бывают разные. В одних случаях за ребёнка решают родители, потому что 14 лет – это еще не полная гражданская способность. Но ребёнок имеет полное право отказаться получать тот или другой паспорт. Если говорить о соблюдении прав, ребёнок при подаче документов может заявить о своем несогласии или согласии на получение документов. Но поскольку это оккупированная территория, есть много случаев, когда ребёнок хочет получать украинский паспорт или один из родителей, но второй родитель не даёт согласие на выезд ребенка на подконтрольную Киеву территорию Украины, или в принципе не согласен, тогда возникают неоднозначные ситуации.

По нашей практике, обычно ребёнок ждет 16 или 18 лет, когда он может принять решение самостоятельно. На этот момент также нужно акцентировать внимание. Есть случаи, когда дети выезжают самостоятельно, потому что они хотят получить паспорт и остаться на подконтрольной Киеву территории.

– Дети, которые выезжают с оккупированных территорий, пытаются поступить в украинские вузы. В частности, вы обращаете внимание в своей статье, что если человек пять или уже шесть лет был на оккупированной территории, ему исполнилось 16 или 18 лет и он хочет поступить в свободной Украине, возникает много проблем. Расскажите подробнее об этом.

– Прежде всего, то, с чего вы начали. Человек скоро шесть лет как живёт в другом информационном поле. Он не изучает украинский язык, украинскую литературу, историю Украины. И, в принципе, проживает в другом учебном процессе. Это первое, что является вызовом для любого ребёнка – необходимость дополнительного обучения. Очень малому количеству детей это удаётся, потому что репетиторов там нет. Наша дистанционная программа есть, но она не в полном объёме. Она должна быть сильнее, и информационная кампания о том, что дети могут не только выехать и поступить в Украине, но мы должны предоставить детям, которые обучаются на оккупированных территориях в 5–7-м классе, программу, о которой они будут думать перед поступлением.

Второе – это то, что касается образовательного центра «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина», это плюс, потому что человек, который учится в 10–11-м классе на оккупированных территориях, может поступать в ряд вузов через эти центры. Но главный минус, что через эти центры можно поступить в ограниченное количество вузов. Если ребёнок хочет поступать в другие вузы, здесь необходима сдача ЗНО и вся процедура, предусмотренная для обычных абитуриентов в Украине.

Хотя цифры абитуриентов растут за последние годы, но это недостаточно, их около двух тысяч детей из ОРДЛО, которые поступают через эти образовательные центры.

Слушательница: Вывести российские войска из Украины – это и есть реальная помощь.

– Независимо от того, выйдут войска завтра или конфликт закончится послезавтра, у нас проблема будет ещё не на один месяц или даже год. Окончание войны, к сожалению, не является решением всех проблем. Последствия мы будем ещё решать не один год. После освобождения идёт момент восстановления контроля, постановка военно-гражданских администраций и очень длительный процесс возобновления украинской власти.

Независимо от этого, правительство Украины уже должно делать комплекс действий, о которых мы и говорим. Государство должно понимать, какое количество пострадавших, и речь идёт не только о детях. Мы должны считать общее количество пострадавшего гражданского населения. И это касается не только внутренне перемещённых лиц, а и проживающих на оккупированных территориях, а также выехавших из Украины.

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