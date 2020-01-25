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Как живет Мариуполь спустя пять лет после трагедии на «Восточном»? Почему на Донбассе снова эскалация конфликта? И как можно уменьшить смертность при пересечении линии разграничения? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

Божья роса?

«Сегодня началось наступление на Мариуполь. Даст Бог, через пару дней мы замкнем «дебальцевский котел». Это заявление главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко сделал вечером 24 января 2015-го года, через несколько часов после бомбардировки окраины Мариуполя, напоминает «Украинская правда».

Позже, как пишет интернет-издание, пропагандистские СМИ заявили, что боевики «ДНР» не причастны к гибели гражданских. Но отчет специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованный в тот же день, говорил об обратном. К аналогичным выводам пришли и специалисты Human Rights Watch.

При этом, интернет-издание отмечает, что спустя пять лет после трагедии в Мариуполе остается немало людей, которые уверены, что виновники всех бед – «бандеровцы» и «укропы», главные герои российской пропаганды.

Депутат горсовета Мариуполя Максим Бородин утверждает, что есть люди, которые до сих пор верят в «распятого мальчика». По его словам, даже если Путин лично расстреляет их из танка с русским флагом, они придумают тысячу вариантов, почему это был не он.

Снова эскалация

С начала января на фронте наблюдается ощутимая эскалация. Для обстрела украинских позиций враг использует крупнокалиберную артиллерию. Вследствие боевых действий, погибли уже около 10 бойцов ВСУ, пишет сайт «Апостроф».

По мнению, бывшего главы Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа, повышение интенсивности обстрелов вызвано желанием Кремля принудить Киев к более быстрой имплементации политической части Минских договоренностей. При этом военный обозреватель Николай Белесков отмечает, что штаб ООС молчит о реальной ситуации на фронте. Например, штаб не упоминает об обстрелах Золотого-4.

Замалчивание информации по поводу обострения конфликта выгодно и для Киева, и для Москвы, считает Маломуж. Президент Владимир Зеленский таким образом может продолжать убеждать всех в прогрессе мирного процесса. Россия, в свою очередь, молчит об обострении, поскольку тогда может возникнуть вопрос – почему Кремль не влияет на боевиков.

Самое важное для России – это внесение изменений в украинскую Конституцию, касающихся особого статуса ОРДЛО, подготовка и проведение выборов. Пока не начнется политический процесс, будут обстрелы и будут жертвы, говорит эксперт.

«Республика» пожирает своих детей

На оккупированных территориях Донбасса отстреливают командиров «ополчения». Тех, кто стояли у истоков формирования сепаратистских анклавов, пишет «Деловая Столица».

Автор статьи военный эксперт Михаил Жирохов отмечает, что под отстрел попали те, кто много знает о роли России в конфликте и те, кто ныне наживаются на войне. Например, 9 января в Луганске был застрелен командир инженерного взвода бригады «Призрак» Владимир Тимочкин. А 20 числа уже в Донецке расстреляли заместителя командира батальона «Пятнашка» Алексея Кривулю.

С Тимочкиным, как утверждает эксперт, все более или менее понятно – не поделился с верхушкой группировки. А вот с Кривулей все не так просто. Как пишет издание, боевик дослужился до должности «заместителя командира полка спецназначения МВД ДНР». То есть человек не только с серьезным боевым опытом, но и встроенный в структуру оккупационных корпусов и много чего знающий.

По мнению Жирохова, тут может быть что угодно: от элементарных бандитских разборок до устранения российскими кураторами более или менее узнаваемых полевых командиров.

Смертность можно уменьшить

Смертность при пересечении линии разграничения на Донбассе можно уменьшить, пишет юрист общественной организации «Група впливу» Мария Красненко в колонке на сайте «Комментарии». Интернет-издание напоминает, что по разным данным от 30 до 50 человек умерло за 2019 год при пересечении контрольных пунктов через линию соприкосновения.

Как утверждает юрист, во-первых, уменьшить количество смертей, способны законодательные изменения. В случае принятия законопроекта 2083-д у пенсионеров не будет необходимости каждые 2 месяца пересекать линию соприкосновения. Благодаря этому закону пенсию можно будет получать без обязательной регистрации как внутренне-перемещённое лицо.

Во-вторых, как утверждает эксперт, не менее важно и медицинское обеспечение на КПВВ. На сегодня на всех пунктах пропуска не обеспечено постоянное дежурство медицинских бригад.

И, в-третьих, считает правозащитница, важна ответственность самих граждан. Красненко призывает всех внимательно относиться к своему здоровью и оценивать свои возможности.

Повсюду предатели

Так называемое «МГБ ЛНР» устроило облаву на луганские паблики в соцсетях. Об этом пишет «Реальная Газета».

Примечательно, как пишет интернет-издание, в списке «проукраинских» оказались не только городские сообщества такие как «Мамы Луганска и Донецка» или «Знакомства Луганск | ЛНР | Донецк | ДНР», но и группа, посвященная кировскому батальону бригады «Призрак» Алексея Мозгового.

По мнению «МГБ», в этих группах «ведут направленную дискредитацию деятельности органов государственной власти, силовых структур, осуществляют подрыв основ конституционного строя ЛНР».

Под удар спецслужбы попали такие сообщества в соцсети «вКонтакте»: «АРМИЯ ЛНР. Советы добровольцам», «Голос МГБ ЛНР», «Подслушано в Луганске» и другие.

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