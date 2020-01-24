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Секс за еду, оказание интимных услуг комбатантам по обе стороны линии разграничения, насилие со стороны клиентов и стигматизация со стороны общества. С такими проблемами сталкиваются работницы коммерческого секса на Донбассе. Что заставляет женщин торговать своим телом, и как повлиял военный конфликт на секс-работниц? Правозащитники провели исследование.

Вокруг темы коммерческого секса в зоне конфликта ходит немало слухов. Но так ли сильно повлияла война на данную сферу? Изменения, произошедшие в сфере секс-услуг, нельзя назвать значительными: так называемые «вахтовые выезды» не являются массовыми и имеют эпизодический несистемный характер, как и привлечение новых работниц, в том числе, из числа внутренне перемещенных лиц. А насилие со стороны клиентов-комбатантов не является распространенной проблемой, констатируют эксперты которые ведуть мониторинг этой проблемы.

Но так или иначе секс-работницы предоставляют услуги по обе стороны конфликта – к такому выводу пришли правозащитники Украинского Хельсинского союза по правам человека и общественной организации «Легалайф-Украина» в отчёте «Влияние вооруженного конфликта на Востоке Украины на работниц коммерческого секса»

Несмотря на то, что количество клиентов среди военнослужащих незначительно, рисков всё же больше именно от них, говорят правозащитники. Алексей Бида, координатор Центра документирования УХСПЧ, отмечает, что в условиях вооруженного конфликта – механизмы защиты лиц, оказывающих сексуальные услуги, стремительно ослабляются.

Искоренить коммерческий секс в регулярных армиях невозможно



«Даже для тех, кто практиковал коммерческий секс до начала конфликта как способ заработка, предоставление сексуальных услуг военным в конфликте значительно опаснее, чем гражданским лицам в мирное время. В то же время искоренить коммерческий секс в регулярных армиях невозможно, так же как и невозможно искоренить его в мирной жизни», – говорит Бида.

Приступая к исследованию, правозащитники предполагали, что военный конфликт существенно повлиял на работниц секс-индустрии, однако это предположение не подтвердилось, говорит аналитик центра документирования УХСПЧ Юлия Павлик.

93 процента респондентов занимались секс-работой ещё до войны



«Данные мы собирали с января по февраль 2018 года на подконтрольной территории. Всего в опросе приняла участие 61 респондентка. География опроса: Мариуполь, Славянск, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Краматорск. Возраст участниц от 21 до 48 лет, средний возраст – 36 лет. Стаж работы участниц в данной сфере колеблется от 3,5 лет до 25. Средний стаж – 11 с половиной лет. 93 процента респондентов занимались секс-работой ещё до войны, и только трое начали это практиковать после начала конфликта из-за ухудшения условий жизни, нехватки денег и других трудностей», – рассказывает Павлик.

Так, по словам аналитика, средний доход секс-работницы не превышает 5 тысяч гривен. В среднем, у секс-работниц по два клиента в день, и работают они от 4 до 7 дней в течение недели. Среди оказывающих услуги коммерческого секса меньше двух процентов опрошенных оказывают свои услуги комбатантам на оккупированной территории.

Из-за стигматизации темы коммерческого секса многие представители этой сферы не получают должного медицинского обслуживания: либо же сами стесняются идти к больницу, либо сталкиваются с негативом от медработников.

Лишь незначительная часть опрошенных планирует «завязать» с оказанием секс-услуг и заняться другой деятельностью.

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