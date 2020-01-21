(Друкуємо мовою оригіналу)

Знаменитый портрет авдеевской учительницы на так называемой «разукрашке» – под угрозой. Жительница Авдеевки опубликовала фото с испорченной работой австралийского художника и кучей строительного мусора под ней. Оказалось, шум не зря. Мурала и правда скоро может не стать. Что происходит с символом Авдеевки сейчас, и что ждет его в будущем?

Портрет Марины Марченко, учительницы украинского языка из Авдеевки, знают все. Его создал в 2016 году художник из Австралии Гвидо Ван Хелтен. Как полотно для своей работы он выбрал стену побитого снарядами девятиэтажного дома по улице Молодежной, 20. Творил Гвидо в бронежилете. И не зря: лицо на стене смотрит как раз на оккупированный российскими гибридными силами Донецк.

Сейчас этому портрету грозит уничтожение. Причем, не от снарядов.

Вот что написала на днях в социальной сети жительница Авдеевки Алина Косовская, которая воюет в Добровольческой группе аэроразведки «Небесна варта»: «Я не знаю, что надо иметь вместо души, чтобы целенаправленно превращать символический арт-объект, который делался под прицелом врага, в эту гору мусора… Я не понимаю, как допускает такое варварское отношение Министерство культуры, молодежи и спорта Украины, куда смотрит военно-гражданская администрация города и что нам делать, чтобы хоть как-то спасти эту весомую и болезненную частичку истории нашей Авдеевки...»

Когда строители разбирали разрушенные квартиры, весь строительный мусор, остатки мебели просто выбрасывали через окна, прямо через этот мурал, сдирая с него краску

Что же происходит в Авдеевке с известным муралом? Сам дом ремонтируют, внутри работают строители. «Когда строители разбирали разрушенные квартиры, весь строительный мусор, остатки мебели просто выбрасывали через окна, прямо через этот мурал, сдирая с него краску, – говорит Алина Косовская. – И там под ним, если видели фотографию, гора этого строительного мусора. При таком отношении он в нормальном состоянии остаться не может».

По словам Алины, на местных ресурсах опубликовали информацию, что в проекте реконструкции дома не предусмотрели сохранение мурала.

Такое культурное бедствие мы попросили прокомментировать Алину Певную, руководителя управления культуры и туризма Донецкой ОГА. Певная говорит, что не знала о том, что мурал в опасности.

Это символ стойкости людей, которые просто за полтора километра на «промзоне» погибают

Однако высказала нам свою личную позицию по этому вопросу: она говорит, что художник не зря выбрал для портрета лицо учителя украинского языка: «Она символизирует то, что даже на этом полуразрушенном доме украинский язык, Украину вообще нельзя убить. Именно потому, что женщина – «прорастает», она возродится, она непобедима. Мое личное мнение, что этот мурал ни в коем случае нельзя уничтожать, и его надо реставрировать… Это символ стойкости украинского народа, символ стойкости тех людей, которые просто за полтора километра на «промзоне» погибают».

«Грешно с этим расставаться»

Роман Шахов, и.о. руководители военно-гражданской администрации Авдеевки, сообщил, что деньги на ремонт – более 20 миллионов гривен – дал бюджет области. В проекте действительно не предусмотрели сохранение мурала. Это произошло лишь потому, говорит Шахов, что сам проект сделали раньше, чем картина появилась.

Мурал придется закрывать

С другой стороны, нельзя часть дома утеплить, а часть оставить неутепленной, – говорит чиновник: «Проект предполагает сначала ремонт несущих и ограждающих конструкций, потом – внутреннего пространства квартир, внутренние ремонты. Ну и в конце будет утепление фасада данного дома. И так или иначе, – мурал придется закрывать».

Закупить краски, все, что он скажет, чтобы он приехал и восстановил это все дело в том виде, в котором оно было

И что дальше? С глаз долой? Роман Шахов уверяет, что картину планируют восстановить. Только пока не придумали, как. У чиновников есть несколько вариантов. Вот что сообщил нам Роман Шахов: «Были предложения сделать какую-нибудь высокоточную фотографию, посредством методов современных это перенести на фасад. Потому что действительно грешно с этим расставаться. Есть еще вариант связаться с человеком, который рисовал этот мурал, пригласить его, чтобы он его восстановил. Возможно, закупить краски, все, что он скажет, чтобы он приехал и восстановил это все дело в том виде, в котором оно было».

Это стало визитной карточкой Авдеевки

Если так не получится, хотят пригласить для восстановления рисунка других художников или организовать новый объект с информационными материалами, в том числе и с изображением известного мурала. «Это стало визитной карточкой Авдеевки, оно присутствует на гугл-картах. Это своего рода символ», – уверяет чиновник.

«Сохранив мурал, мы не сохраним дом»

Мы попросили прокомментировать эту ситуацию Мусу Магомедова, жителя Авдеевки, бывшего директора коксохимзавода и нынешнего народного депутата. Муса категоричен: дом безусловно надо восстановить и утеплить. Главное, чтобы этот ремонт не затянулся и не превратился в «долгострой».

Такая вещь, как «промка», как «разукрашка», – это уже часть истории Авдеевки. И, безусловно, евроремонтами закрывать историю нельзя

Но и мурал терять нельзя, его обязательно надо восстановить, убежден Муса Магомедов: «Безусловно, нужно дом утеплять. Я думаю, что нужно разговаривать с тем художником, который делал этот мурал, связаться с ним и попросить его сделать новый, нанести. Потому что сохранив мурал, мы не сохраним дом. Я очень надеюсь, что мир наступит. Я в этом уверен, иначе я бы не знал, чем жить сегодня и завтра. Такая вещь, как «промка», как «разукрашка», – это уже часть истории Авдеевки. И, безусловно, евроремонтами закрывать историю нельзя».

Как сообщили нам и Роман Шахов, и Муса Магомедов, на днях по вопросам ремонта «разукрашки» и судьбы мурала запланировали встречу с Павлом Кириленко, руководителем Донецкой области.

Когда в доме закончат внутренние работы и перейдут к наружным – то есть, когда стены начнут утеплять и таким образом закрывать мурал – никто сказать не может.

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