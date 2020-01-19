(Друкуємо мовою оригіналу)

«Транзит» пошел. Неожиданно для россиян и самих министров Владимир Путин отправил правительство Дмитрия Медведева в отставку.

Кроме Медведева, в этом самом «долгоживущем» правительстве в истории современной России (почти 8 лет) работали и такие ключевые для Украины политики, как Дмитрий Козак, Сергей Лавров и Сергей Шойгу. За два часа до этого во время послания Федеральному собранию Путин предложил пересмотреть конституцию – в сторону усиления роли парламента.

Почему послание в этом году привело к серьезным политическим переменам в России? Значит ли отставка, что Медведев, Шойгу и Козак теряют свое влияние? И что это значит для Украины?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили политический обозреватель издания «Деловая столица» Сергей Ильченко и директор Дома свободной России в Киеве Григорий Фролов.

– Действительно ли мы увидели в каком направлении может начаться транзит власти в 2024 году? И насколько можно припоминать, послание Владимира Путина Федеральному собранию никогда еще не приводило к таким политическим последствиям.

Григорий Фролов: Послание Федеральному собранию является ключевой речью, аналогом американского State of the Union. В этом смысле логично, что если подобный большой месседж будет сказан, он будет сказан в послании Федеральному собранию. Последние послания были очень скучными и все шутили на тему, а кто же заснет в этот раз – Медведев или кто-то еще.

На этот раз – это большой символический момент.

Но, я бы сказал, что не ко всему в послании нужно прислушиваться, потому что речь была достаточно сумбурной во многих моментах. Но транзит запущен. Запущен по механизму, который называется «Госсовет».

Раннее в течение года много кто обсуждал, думал, по какому пути в Кремле пойдут. И этот вариант «Госсовета» долго фигурировал в этих разговорах.

– А что это за орган?

Григорий Фролов: Это сейчас условное название. Потому что нынешний орган под названием «Госсовет» не влияет ни на что. Это орган, который был реинкарнирован из еще царской России, в котором сейчас членами являются все российские губернаторы, плюс спикеры Думы, Совета Федерации и главы всех парламентских фракций, под началом президента. Но, при этом, этот орган является консультативним и ни на что не влияет.

В этом смысле, интересно посмотреть каким этот «Госсовет» станет, но ему уже рисуют функцию лидирующего органа в стране.

Речь идет о том – сделать этот орган конституционным, то ли высшим надзорным, то ли органом исполнительной власти?

Госсовет теперь станет органом, в который приглашает лично Путин



Мы точно понимаем, что это будет высший орган. Видимо, в нем останется большое количество губернаторов. Они будут «усилены» через упразднение муниципальной власти, что совершенно неконституционно. Это не правовая история.

Кто войдет в этот «Госсовет» так же не понятно. Но я думаю, это будет выглядеть следующим образом.

«Госсовет» теперь станет органом, в который приглашает лично Путин.

Есть Дума, есть правительство, а есть «Госсовет» – орган, в который впустили не всех и в котором будут непосредственно решать основные государственные дела.

Но в данном случае это сейчас пока только рассуждения, ибо мы не видим конкретных документов, актов.

– Сергей, в какую сторону, по вашему ощущению, движется Российская Федерация?

Говорить о каком-то серьезном государственном строительстве в России вообще нелепо

Сергей Ильченко: Я не ждал, что это случится именно в этот день. Говорить о российской конституции можно только весело. Говорить о каком-то серьезном государственном строительстве в России вообще нелепо. Потому что это не государство, а диктатора.

Диктатор вокруг себя выставляет свою свиту и никаких правил там нет. И русский народ так устроен, что и не поймет другой власти.

Что я вижу сейчас: Путин занял позицию «умной обезьяны», которая будет сидеть на дереве, когда его ближайшая команда будет жрать друг друга. Потому что команда слишком расплодилась, ее стало много, ресурса не хватает.

Это пока все, что я могу сказать. Там сейчас начнется борьба силовиков, начнется борьба партий внутри Кремля. Но если в стратегическом плане, я давно предсказывал разделение на две России. На Россию внутреннюю, которая останется ограбленной, которой дадут нового «сталина», которого она так жаждет. И Россию внешнюю, куда выведены основные деньги, которые уже интернационализируются. Россия транснациональная корпорация. То есть, основные средства, основные игры, влияние будут сосредоточены именно в этой России. Со своей армией, которая будет базироваться где-то в Африке, со своими инструментами влияния, своими партиями по всему миру. И будет ее прочный тыл – место, где можно складировать нетерпимые в Европе вещи.

– Григорий, для Дмитрия Медведева Путин предложил учредить новую должность – замглавы секретаря Национальной безопасности и обороны России. Кроме того, в этом правительстве такие долгожители как Сергей Шойгу, Сергей Лавров. Это значит, что они теряют свое влияние или они найдут свое место в этой новой структуре власти?

Григорий Фролов: Ни Шойгу, ни Лавров никогда не были Медведевскими министрами. И их влияние находится в другой плоскости. Думаю, тот же Шойгу явно не потеряет свою позицию, как бы не найдет что-то новое и получше.

Я думаю, сейчас основная история с отставкой правительства заключается в двух вещах. Они заявляют, что Дмитрий Медведев выводится из гонки преемника и есть вероятность, что это место будет долго вакантным, в котором будет Медведев в качестве исполняющего обязанности. И как в 2008 году, будет объявлена гонка, кто же будет следующим потенциальным наследником президентского престола.

Коллега говорил про элиты, которые будут жать друг друга. Я думаю, там все настроены сделать так, чтобы всем элитам хватило места. Взбодрить решили всех, чтобы у всех нашлось место заземлить свое влияние.

Отдельно нужно сказать, интересный факт, что строится некий Госсовет, а не расширяется Совет безопасности, как это произошло в Казахстане, где Назарбаев стал главой Совета безопасности пожизненно. Это интересно, ведь это говорит о том, что ставка в строительстве новой структуры делается не на силовиков, а вокруг двух элементов: политическая элиты «Единой России» и связанной с ней бизнес-элитой и кадровые губернаторы.

Вообще многое из того, что Путин сказал, является ответом на конкретные внутриполитические события.

Уничтожение муниципальной власти, о котором заявлен, связано с тем, что в Москве и в Питере «Единая Россия» не смогла ничего сделать с независимыми муниципальными кандидатами.

– Сергей, Дмитрий Козак, человек, который курирует, по сообщениям СМИ, ОРДЛО, тоже министр. И Владислав Сурков, который уже долго находится в полуофициальном статусе. Что их ждет в этой структуре?

Сергей Ильченко: Вы сами ответили на этот вопрос, назвав всего две фамилии. Потому что стул куратора оккупированных территорий двое –Козак и Сурков. Вот вам один стул, за который будут драться два функционера и драться они будут смертельно. Я не верю в вариант, что кто-то останется под кем-то.

– Григорий, какое место оккупированным территориям вы видите в будущей конфигурации власти в России? Много слухов ходило о поглощении Беларуси, рассматривалось создание чуть ли не нового государства, которое могло включить в себе Абхазию, Южную Осетию, Донбасс, Белорусь, Приднестровье. Эти планы списываются?

Григорий Фролов: Я думаю, это две альтернативные истории. История с Беларусью выглядела достаточно реалистично. История с объединением всех непризнанных государств изначально выглядела анекдотично.

Беларусь может выдохнуть, потому что на данный момент транзит пошел по другому сценарию. Это не значит, что у Путина нет планов на Беларусь, но они сейчас понимают, что с Лукашенко договориться не получится и что мирно забрать Белорусь тоже не получится.

Что касается неподконтрольных территорий, то, что касается Абхазии и Южной Осетии, я думаю, что чем активнее будет проходить конкуренция в рамках транзита, тем больше подвижек, в том числе негативных, будет происходить там. Потому что разные игроки будут показывать свою полезность.

Сейчас уже видим, что происходит два активных процесса на оккупированной территории Грузии. С одной стороны, это история вокруг президента Абхазии, который подал в отставку. С другой стороны, это ползучая оккупация вокруг Южной Осетии, где активно продолжает расширяться линия оккупации.

Это плохой знак для Украины. Я думаю, что на Донбассе могут быть некоторые проблемы. И в этом смысле большая ответственность лежит на Владимире Зеленском, украинской дипломатии. У которых, я думаю, есть все шансы и возможности эти провокации, потенциальные проблемы предостеречь.

– Каким образом?

Григорий Фролов: С помощью активной дипломатической позиции, продолжение переговоров, работы во всех возможных форматах. Лучшая рекомендация сейчас украинскому правительству – вспомнить про свои обещания запустить на иновещании русскоязычное телевидение.

Сейчас самое время запускать хорошее русскоязычное телевидение, чтобы его смотрели там. Потому что ситуация транзита это ситуация, в которой будут открываться разные окна возможностей. И было бы хорошо, если бы украинский голос там был слышен.

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